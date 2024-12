Vlatka Pokos oštro izjavila: 'Mediji primitivizam prikazuju kao dio dalmatinske kulture'

Poznata voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos na društvenim mrežama podijelila je objavu u kojoj se prisjetila boravka na Murteru. U objavi je istaknula je kako je Dalmacija za nju najdraže mjesto na svijetu, uz fotografiju snimljenu na "čarobno lijepom otoku". No, iskoristila je taj trenutak da upozori na niz promjena koje su, prema njoj, narušile izvorni dalmatinski duh.

"U ovo doba godine uvijek prebirem po lijepim uspomenama, a one me uvijek vrate u Dalmaciju. To je najdraže mjesto na svijetu", napisala je Pokos.

Osim romantičnih uspomena, Pokos je izrazila žaljenje zbog, kako kaže, izumiranja autentične Dalmacije. U dužem komentaru osvrnula se na promjene u regiji koje je nazvala negativnima.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

"Dalmaciju su okupirali ljudi drugačijeg mentaliteta; divljeg i grubog. Jedna svadba na Peristilu, koja je nedavno postala viralna, pokazala je primitivizam koji mediji pokušavaju prikazati kao dio dalmatinske kulture. Dalmacija je nekad bila simbol profinjenosti – suptilno klapsko pjevanje, arhitektura s utjecajima Venecije i Rima... A danas? Urlikanje i prostakluk", napisala je.

Vlatka je istaknula kako su glazbeni trendovi, kao i ponašanje na javnim mjestima, degradirali tradicionalne vrijednosti regije. Naglasila je kako je "neznanje o vlastitoj povijesti veliki problem Hrvatske", te dodala:

"Dalmacija nije primitivizam, cajke i skakanje ispred Sv. Duje. To je uvezeno iz drugih krajeva pod otomanskim utjecajem. Gdje su kulturni spomenici u tim krajevima? Nema ih. Ostali su samo ćevapčići, burek i divljanje".

Nova svakodnevica u Dublinu

Pokos je nakon svog kritičkog osvrta podijelila još nekoliko fotografija, ovog puta uz okićeni božićni bor gdje je otkrila kako blagdane provodi u Dublinu, gdje trenutno živi. Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Pokos je objavila da je Hrvatsku napustila jer za nju, kako kaže, "nema mjesta u profesionalnom smislu".

Njezin odlazak u Dublin uslijedio je nakon što je potvrdila prekid veze s Većeslavom Holjevcem, glavnim tajnikom Hrvatskog ragbijaškog saveza.

