Vlatka Pokos otkrila tajnu: 'Zato me i vole puno mlađi dečki'

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (54) ovog je ljeta punila medijske stupce zbog veze s devet godina mlađim bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (45). Njihova ljubavna priča završila je nakon nekoliko mjeseci, no bivši je par ostao u prijateljskim odnosima. Nekadašnja pjevačica "Srebrnih krila" nerijetko prokomentira šuškanja vezana uz buran ljubavni život, a sada je na Instagramu otkrila koja je tajna njenog mladolikog izgleda i objasnila zašto privlači mlađe muškarce.

"U čemu je tajna mladosti (mladenačkog izgleda i energije)? U životnoj radosti! Zato me i vole (puno) mlađi dečki! Prštim energijom i puno se smijem, ljudi to vole! Radim običan posao u predivnom Dublinu, ali svaki dan je čaroban! Jedno podsjećanje na predivno ljeto puno ljepote i životne radosti!", napisala je Pokos uz videozapis na kojem se vozi u čamcu.

"Posveta mojim kolegicama, divama, koje misle da izgledaju kao na svojim fotošopiranim fotografijama. Treba voljeti život bez obzira na sve životne padove, neuspjehe, rane i nepravde!

Bol znači da ste živi, ožiljci znače da ste preživjeli!", zaključila je Pokos.

Podsjetimo, za vezu Vlatke i Većeslava saznalo se u travnju, a slavna voditeljica svoju je ljubav s ragbijašem opisala kao "ljubav na prvi pogled" koja se dogodila na aerodromu. Zbog njega se i vratila u Hrvatsku iako se zaklela da nikad neće. Ipak, njihovoj je ljubavi došao kraj te je Pokos preselila u Dublin. Nakon raznih glasina o razlozima prekida, oglasila se putem društvenih mreža.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL Pjevačica Vlatka Pokos (54) i bivši ragbijaš i unuk bivšeg gradonačelnika Zagreba, Većeslav Holjevac (45) nasmiješeno su pozirali fotografima.

"O njemu mogu reći sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade. Ponekad se u životu sretne dvoje dobrih ljudi, no to ne znači da su dobri i zajedno. Nikad neću razumjeti interes javnosti i medija za moj privatan život, ali eto, enigma je riješena", objasnila je.

