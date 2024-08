Vlatka Pokos oplela po supruzi skladatelja: 'Ponosni suprug bivše plesačice na štangi...'

Hrvatska pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (54) ponovno je putem društvenih mreža prozvala skladatelja Ernesta Pelaića (55). Naime, skladatelj se prisjetio jednog susreta s pjevačicom nakon Splitskog festivala, spomenuvši da su zajedno proveli "kasne sate". Pokos su naljutile njegove izjave i odlučila je uzvratiti, čime su započela njihova prepiranja preko društvenih mreža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zanimljivo je gledati jednog osrednjeg skladatelja u slobodnom padu od uglađenih, ljigavih riječi do demonstracije svojeg pravog stanja duha; primitivnog, neinteligentnog i skučenog, začinjenog dozom nemoći i mržnje prema ženama koje su mu apsolutno oduvijek i zauvijek nedokučive, nedostupne, jake...Osrednji skladatelj, ali NAVODNO dobar poštar, koliko čujem", napisala je Pokos za Pelaića u najnovijoj objavi na Instagramu. Ovog je puta otišla dalje i spomenula skladateljevu suprugu.

"Ponosni suprug, NAVODNO, bivše plesačice na štangi… Znate li onu staru balkansku: sve su žene k**** osim moje majke, žene i kćeri…", komentirala je pjevačica i voditeljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Držite se svojih 'svetih' i 'poštenih' supruga, a ostale žene pustite na miru. Njih možete imati jedino u svojim mokrim snovima. Bijednici!", zaključila je Pokos. Ubrzo nakon Vlatkine objave, oglasio se skladatelj.

“Ova žena je potpuno bolesna. Ma nije me briga što mene vrijeđa, ali mojoj ženi sam bio prvi momak i upoznao je s tek navršenih 18. Poštena do boli, nikad ništa ni u bolesnim mislima ove lude nije radila. Bila zaposlena u vrtiću, a sada u zaštitarskoj tvrtki. Ovo je već nešto što ne znam kako će ona reagirat ali vrlo neinteligentno od nje i bolesno”, objasnio je Pelaić za Dnevno.hr. Dodao je da se boji kako će njegova trudna kći reagirati na Vlatkine izjave, s obzirom na to da je vrlo osjetljiva što se tiče majke.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Pelaić je u objavi na Facebooku otkrio da je Pokos njemu jedne davne splitske noći priznala da odlazi iz "Srebrnih krila", što tada nitko nije znao. Isto tako, spomenuo je da je preminuli glazbenik Mustafa Ismailovski pokušao njih dvoje spojiti. Pokos je rekla da će se vidjeti na sudu ako joj se skladatelj ne ispriča.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otkrio koja mu je najdraža pjesma, ali i o čemu je sanjao s devet godina

Tekst se nastavlja ispod oglasa