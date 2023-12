Naša pjevačica Vlatka Pokos (53) svojim pratiteljima na Instagramu zaželjela je Sretan Božić i Novu Godinu, a otkrila je i kakva joj je bila ova 2023.

Objavila je video sastavljenog od nekoliko njezinih fotografija snimljenih 22. ožujka u jednom restoranu u Salzburgu, u kojem sjedi tužnog pogleda, a u pozadinu je postavila Rihanninu pjesmu "Somewhere Only We Know".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Božićni blagdani moji su najdraži, najljepši i najemotivniji blagdani… Od srca vam svima želim toplinu, ljubav i duševni mir. Želim vam da budete okruženi ljubavlju znanih i neznanih prijatelja. Jer ponekad nas oni stari duboko razočaraju a u život nam uđe neko novo prijateljstvo, nova ljubav", poručila je Pokos svojim pratiteljima.

Nakon toga priznala je i zašto na fotografijama djeluje tužno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na ovim fotografijama, koje su snimljene 22. ožujka u mome rodnom gradu, Salzburgu, izgledam jako tužno…Rođendan sam provela sa dvoje bliskih prijatelja @darkolubitsch i @zeljkaherzgsell i zahvaljujem im na ljubavi i pažnji.

Ova godina je za mene i moju obitelj bila jako teška i tužna; izgubila sam sestru…", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto finskim konzervativcima i Vlatki Pokos smeta Sanna Marin? 'Mi imamo taj partijarhalni diskurs'