Bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (53) trenutno je na odmoru u Splitu. Ovoga puta pratiteljima na Instagramu nije podijelila svoj selfi, već nešto što ju je razljutilo i šokiralo.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto finskim konzervativcima i Vlatki Pokos smeta Sanna Marin? 'Mi imamo taj patrijarhalni diskurs'

Naime, Vlatka je objavila sliku jednog turističkog broda kojeg je snimila na rivi te je javno prozvala Udrugu malih brodara Splita za slavljenje "ustaških zločinaca" zbog slova "U" kojeg je uočila.

"Na splitskoj rivi nalaze se brojni štandovi, koji nude razne izlete brodom, a među njima i 'Udruga malih brodara Splita'. Šokantno je vidjeti da se upravo na njihovom brodu nalazi zločinačko, ustaško slovo 'U', pod čijom simbolikom su u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ubijene desetine tisuća ljudi, istaknula je Vlatka te je napisala da je to "'divan' marketinški potez koji slavi crnu boju zločinaca".

'Nadam se da će biti primjereno kažnjeni'

"Licemjerno pozivaju ljude imenom '4U' ('For You', što u prijevodu znači 'Za tebe'), što bi trebalo značiti 'Za tebe/vas', ali nije jasno uključuje li to 'crnce', Židove, Rome i sve one koji nisu čistokrvni Arijevci, poput onih koji su osmislili ovaj 'divan' marketinški potez?! Koji slavi upravo crnu boju zločinaca na svom brodu."

Vlatka je nakon toga rekla da će ona osobno podnijeti kaznenu prijavu te je zamolila institucije da što prije reagiraju.

"Nadam se da će biti primjereno kažnjeni, a ja ću osobno podnijeti kaznenu prijavu. Ovu ideologiju mogu si odnijeti iza brda, otkud je dogmizala. Split je simbol otpora fašizmu i ustašluku i ovo je nedopustivo. Koliko znam, u Hrvatskoj je zabranjeno promoviranje fašističkih, nacističkih i ustaških simbola pa molim odgovarajuće institucije da promptno reagiraju", istaknula je Vlatka te je opomenula Hrvate iz Bosne i Hercegovine da "zaobiđu" njen profil.

"Molila bih Hrvate uz susjedne BiH da zaobiđu moj profil i ovu temu. Oni su građani druge države, ne Hrvatske. Hvala", napisala je Vlatka na kraju svoje objave.