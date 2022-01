Kada je Salma Hayek bila mlađa, njezina joj je baka redovito brijala glavu i obrve kako bi joj kosa bila gušća. To je zanimljiv koncept koji je vjerojatno doveo do nekih jedinstvenih slika. Tko zna je li to što je njezina baka napravila doista uspjelo, ali to je dosta neobična zanimljivost iz njezinog djetinjstva.