Vladimir Pantović Panta ulazi u 'Igru chefova': 'Volim natjecanja i volim pobjeđivati'

Publika RTL-a već je upoznala ovog strastvenog kuhara kroz niz popularnih kulinarskih emisija, u kojima je često odnosio pobjede i osvajao simpatije gledatelja. Nakon uspjeha u showovima poput "Večera za pet" i "Tri, dva, jedan - kuhaj", Vladimir Pantović Panta ponovno se vraća pred kamere s novim izazovom. Ovoga puta gledat ćemo ga u emisiji "Igra chefova", gdje će još jednom pokazati svoje kulinarsko umijeće i natjecateljski duh.

Njegova ljubav prema kuhanju, ali i pobjedama, vodi ga diljem Hrvatske, gdje rado sudjeluje na raznim gastronomskim događanjima. U razgovoru za Net.hr otkriva što ga je privuklo novom projektu, ali i koji su njegovi tajni aduti u kuhinji.

Publika RTL-a već vas je upoznala u raznim emisijama, a poznato je da ste i više puta pobijedili u showu "Večera za pet". Sada će vas gledati i u showu "Igra chefova" - što vas je privuklo novom showu?

Počeo sam s emisijom "Večera za 5", a nakon toga sam nastavio s emisijama "Tri, dva, jedan - kuhaj", čak dva puta, kao i u blagdanskom izdanju "Tri, dva, jedan - ho, ho, ho". Često idem po natjecanjima i obilazim sela gdje kuham brudete, a najčešće pripremam bakalar. Prošao sam puno mjesta, od Fažane, Pule, Poreča do Funtane, i stalno sam na putu. Volim natjecanja i volim pobjeđivati.

Koji je vaš tajni adut koji vas izdvaja od ostatka natjecatelja?

Volim raditi na ovaj način jer je sve svježe i prirodno. Takav pristup kuhanju mi je puno draži, jer daje autentičniji okus i veću kvalitetu jela.

Ovaj put vaša supruga ima tek ulogu navijačice. Je li vam dala kakav savjet?

Vidio sam stare prijatelje i poznate mi kamermane, a posebno mi je bilo drago ponovno sresti Marijanu Batinić. Supruga je bila sa mnom na snimanju, a ispred studija mi je poklonila djetelinu s četiri lista.

Jesu li vaši unuci uzbuđeni što će vas gledati na televiziji?

Svi me znaju i pozdravljaju, i generacija od unuka koji ima sedam godina i generacija drugog unuka od 12 godina. Pozdravljaju me i djeca mojih prijatelja, a to su ljudi koji imaju 20, 25, 30 godina. S godinama sam stvorio autoritet i ljudi me cijene.

Poznato je da vas je nakon showa " Večera za pet" kontaktirao i predsjednik Zoran Milanović. Koliko vam znači podrška sa samog državnog vrha?

Par dana nakon što sam ispao iz RTL-ovog showa, zazvonio mi je telefon i to je bio predsjednik Zoran Milanović. Rekao mu je da mu je žao što sam ispao. On me pratio jer poznaje moju kuhinju.

U medijima se često spominje kako ste kuhali za brojna imena domaće scene. Možete li nam reći tko je sve bio gost vaše konobe u Mugebi, kraj Poreča?

Osim predsjednika Milanovića koji mi je već i prijatelj, kuhao sam za Severinu. Kuhao sam za Linu Červara kada je bio na čelu naše reprezentacije. Imao sam prilike kuhati i za Kolindu, nogometaše, veliku košarkašku legendu Petra Skansija, a s Jasminom Stavrosom sam bio i prijatelj pa smo zajedno i pjevali i kuhali.

Poznato je da kod kuće kuhari kuhače najčešće prepuštaju svojim suprugama. Je li i kod vas ista situacija?

Kuhamo oboje, ali supruga kuha čak i bolje od mene. Znamo se mi i posvađati oko hrane, posebice ako smo u svađi radi nečega ranije. Onda kada ona sprema, ja ne jedem dva, tri dana pa kad ja spremim, onda ona neće dva, tri dana.

Kakva jela najviše volite spremati? Što se nalazi na nekom vama dragom jelovniku?

Ja najviše volim riblja jela. Kada bih morao slagati neki idealni jelovnik, to bi izgledalo nekako ovako:

Prvo jelo bilo bi u jednom dugačkom tanjuru: Jakobova kapica sa salatom od hobotnice, bakalar i srdele. Drugi tanjur bio bi rižoto s morskim plodovima, najviše dagnjama. Rižoto uvijek kuham po 30-35 minuta, a sve ostane al dente jer koristim hladni temeljac.

Poslije toga dolazi riba na gradele, ili orada ili brancin, otprilike pola kile po glavi.

Za desert obično volim raditi pitu, a preferiram pitu sa sirom jer sir obično dobro ide nakon ribe.

