Vježbama za lice do mladolikog izgleda: Jelena Orešković progovorila o procesu starenja

Bivša manekenka Jelena Orešković Atabeyki (45), zaljubljenica u pilates i vježbe lica, postala je pravi izvor inspiracije na društvenim mrežama, gdje svojim pratiteljima nudi savjete za zdraviji život i ljepotu koja dolazi iznutra. Njezin pristup zdravlju i ljepoti temelji se na prirodnim metodama, a kroz vježbe lica nastoji usporiti starenje. U razgovoru za Net.hr Jelena je otkrila kako se nosi s procesom starenja te što misli o botoxu.

Bavite se pilatesom i vježbama lica. Na društvenim mrežama dijelite savjete i vodite poprilično zdrav život. Usporavaju li vježbe lica starenje?

Vježbe za lice usporavaju starenje tako da odgađaju prijevremenu pojavu znakova starenja na koži poput bora koje su rezultat mimike. Ljudi tijekom života stvaraju navike, poneke od njih su nepotrebne ili čak potencijalno loše za zdravlje ili, u ovom slučaju, estetiku lica. Pretjerana, a nepotrebna mimika dovest će do stvaranja bora ili do asimetrije na licu. Vježbanjem mišića mimike, vježbamo i mozak da aktivira tj. ne aktivira određeni mišić ili skupinu mišića. Tako, kontrolom mimike, činimo lijepu prevenciju pojave onih bora na licu koje su njezin rezultat.

Foto: arhiva Aktivne Hrvatske

Kakve su reakcije publike? Javljaju li vam se žene i primjećuju li promjene?

Reakcije su vrlo lijepe. Žene koje su redovite u vježbanju vide promjene na licu bez obzira na dob. Ono sto je važno napomenuti da žene koje su zadovoljne imaju i realnu viziju sebe u nekim godinama i ne očekuju da će nakon treninga izgledati deset godina mlađe. Za žene koje žele ići protiv prirode do te mjere, rješenje je estetska kirurgija. Moja poruka nije anti age već Pro age. Prihvaćanje starenja kao prirodnog procesa koji može biti kvalitetniji uz rad na sebi kroz razne aspekte.

Kako se nosite s negativnim komentarima?

Negativni komentari ne dolaze do mene. Ponekad dođe do mene sumnja u to da na licu ne radim neke druge tretmane, a tu sumnju lako otklonim grimasama. Ne radim ništa drugo za izgled lica, no nisam protiv estetskih zahvata jer bi tada bila licemjerna. Kroz život na različite načine uljepšavano ono sto nam je priroda dala, bilo bojanjem kose, šminkanjem ili nečim trećim pa ne vidim zašto netko ne bi isto činio estetskim zahvatom. Promoviranje prirodne metode vježbanja lica za mene je samo alternativni put o kojem informiram zainteresirane (uglavnom žene) jer sam na svom licu, kao i na licu mojih klijentica, vidjela brojne benefite. Do sada, a uskoro punim 46 godina, nisam uočila da mi lice izgleda lošije od lica žena koje ulažu puno novaca u zahvate i tretmane. Dok god budem zadovoljna rezultatima ove metode, neću posezati ni za čim drugim. Isto tako, smatram da bi nam sazrijevanje trebalo odmaknuti pažnju od paničnog nastojanja da zadržimo mladost i okrenuti nas nekim drugim afinitetima i konačnom voljenu sebe.

Koliko je pilates bitan za zdravlje?

U mom se slučaju pilates pokazao izuzetno važnim za jačanje tijela, kontrolu pokreta i mobilnost. Ja nisam netko tko je od mladosti u treningu, već sam živi dokaz da i s bolovima u leđima, u srednjoj životnoj dobi, uz pravilan program vježbanja, pilates ili neki drugi, čovjek može otkloniti tegobe, postati snažniji, mobilniji i zdravije stariti.

Foto: Instagram

Što biste savjetovali ženama koje se bore s aknama, borama, celulitom?

Neke teme nisu u mojoj domeni, vjerujem da su uzroci svega navedenog vrlo individualni, a znanost akne i celulit uvelike povezuje s prehranom, dakle, stilom života. Isto je i s borama. Osim mimike, na izgled kože utjecat će i to koliko se izlažete suncu, kako se njegujete i pušite li.

Živite što zdravije možete, bio bi moj savjet, a to što to podrazumijeva, svatko bi trebao otkriti za sebe. Nešto što nekom jako šteti, drugome možda ne šteti u istoj mjeri ili ne šteti uopće. Personalizirani pristup zdravlju, medicina je budućnosti.

Što mislite o botoxu? Jeste li ga ikada koristili?

Nikada. Mimiku kontroliram svjesno, a pomažu i masaže. Na tom principu djeluje botox ne omogućujući mišiću akciju, vraća mu dužinu u stanju mirovanja. Već sam ranije objasnila zašto nemam ništa protiv niti kakvog estetskog zahvata, no do sada, u svrhu pomlađivanja nijedan nisam smatrala potrebnim. Primjećujem godine na svojoj koži, na licu, ali primjećujem ih i na licu svog supruga, svojih prijatelja. Nisam u starenju jedina. Upravo suprotno. Stariti je prirodno, a protiv prirode ne možemo. Dok god starimo zdravi, ja sam zahvalna.

Vodite li brigu o prehrani? Jedete li zdravo ili si ponekad priuštite čokolade, bombone, fast food?

Nastojim jesti što zdravije. Veliki sam obožavatelj profesora Tim Spectora, obožavam njegove knjige o zdravlju, prehrani, mikrobiomu. Legao mi je njegov pristup temi prehrane u kojoj ne nameće dijete i univerzalne savjete osim jednog, a to je izbjegavanje ultra procesuirane hrane. Upravo na tome baziran svoju prehranu. Kupujem sezonsko voće, povrće, sto kvalitetnije namirnice, bilo da se radi o maslinovom ulju ili crvenom vinu. Pojačala sam hranu bogatu vlaknima, uvela svakodnevnu konzumaciju fermentiranog, a sve skupa bez da si oko hranjenja stvaram stres. Ako odem na hamburger ili pizzu, pojest ću s guštom. Ali to ne čini moju svakodnevicu. Čak mi nije više ni gušt jesti hranu koja to nije.

Kuhate li doma ili češće idete po restoranima?

Kuham svaki dan bar jedan obrok, ipak su tu djeca. Radim kruh, paštete i sl. Umjesto da kupimo Čokolino koji je prepun šećera, kupimo sitne žitarice, dodamo meda i čistog kakaa i napravimo kućnu, zdraviju varijantu obroka koji djeca vole jesti za doručak. Umjesto tzv. voćnog jogurta iz supermarketa prepunog šećera i bojila, napravimo svoj desert od jogurta, cimeta i domaćeg meda. Volim znati što jedem pa mi nije teško izdvojiti vremena da to sama napravim.

Imate li kakve hobije? Kako se najčešće opuštate?

Opušta me druženje s prijateljima, pjesma, smijeh s društvom. Nisam tip za osame i meditacije. Veselje je moje opuštanje.

