Bieber je početkom listopada otkrio da želi imati dijete. "Želim nastaviti postavljati ciljeve i zabavljati se dok ih ostvarujem. Također ću se pobrinuti da svoju obitelj stavim na prvo mjesto. I nadamo se da ćemo dobiti dijete", kazao je, a onda je upitao Hailey "Što misliš da potkraj 2021. počnemo raditi na bebi?", na što se ona misteriozno nasmiješila. Poslije je kazala kako je "planirala raditi na djetetu, no sada više nije tako sigurna". To je podiglo još veću sumnju u to da joj je s Bieberom zapravo očajno.