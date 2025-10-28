Vjenčali se Ana Nikolić i Goran Ratković Rale: Nakon zabrane prilaska, na Maldivima novi početak

Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale ovih su se dana vjenčali na jednoj od najljepših pješčanih plaža Maldiva, ekskluzivno je doznao Kurir. Pjevačica i njezin dugogodišnji partner odlučili su izgovoriti sudbonosno "da" tijekom odmora koji su iskoristili i kao priliku za novi početak nakon turbulentnog razdoblja u njihovu odnosu.

Prema riječima izvora bliskog paru, njihovo putovanje na Maldive prvotno je bilo planirano još krajem kolovoza, no tada do njega nije došlo jer je Ana prijavila Raleta za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena policijska zabrana prilaska. Sada su, čini se, uspjeli prevladati razmirice i odlučili zajednički započeti novo poglavlje.

Par je odsjeo u jednom od najluksuznijih resorta na otoku, a navodno su se dogovorili da Ana ne objavljuje fotografije s odmora dok se ne vrate kući. Međutim, pjevačica nije odoljela, pa je već prvih dana objavila nekoliko fotografija, na kojima se Rale ne vidi – jer je upravo on bio iza kamere.

Kako je izgledalo vjenčanje Ane Nikolić i Raleta?

Romantika je, čini se, prevladala sve nesuglasice. Rale je na put ponio prsten i odlučio Anu zaprositi, što je ona s oduševljenjem prihvatila. Nakon nekoliko dana mira i harmonije, Ana je, prema izvoru, jednog jutra predložila da se odmah vjenčaju.

"Rale se prvo iznenadio i pitao je je li sigurna, a kad je potvrdila da jest, odmah se raspitao o proceduri. Ubrzo su doznali da su vjenčanja na Maldivima simbolična i nemaju pravnu težinu, no to ih nije spriječilo da se ceremonijalno vjenčaju na plaži pri zalasku sunca", otkrio je izvor za Kurir.

Resort im je sve organizirao u kratkom roku – od ukrasa do glazbe – a emotivna ceremonija održana je, navodno, istu večer. Ana je, prema riječima svjedoka, bila presretna i vidno ganuta, dok je Rale nije ispuštao iz ruku.

Ana je već počela planirati i službeno vjenčanje u Srbiji, kao i crkvenu ceremoniju u manastiru Rakovica.

"Tu bi moglo biti izazova, poznavajući Anin temperament, ali zasad je sve idilično", dodao je izvor.

