Visok, zgodan, taman ten! Sin Mirka Filipovića pravi je šarmer: Evo kako izgleda

Mirko Filipović (50) poznatiji kao Cro Cop, legendarni je hrvatski borac koji je stekao svjetsku slavu u MMA-u i kickboxingu. Osim svojih sportskih uspjeha, Mirko je obiteljski čovjek. Ivan Filipović (21) stariji je sin Mirka i njegove supruge Klaudije. Iako Ivan nije krenuo očevim stopama, često privlači pažnju atraktivnim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama gdje njegova isklesana figura nije prošla nezapaženo.

Tako je na Ivanovom profilu obožavateljima upala u oko njegova fotografija na kojoj je, prema riječima fanova, Ivan slika i prilika svog oca u mlađim danima. Ovo su neki od komplimenata koje mu pišu fanovi: "Odlična forma", "Ajme… Kakav pogled", ''Predivan si."

Ljubi plavokosu ljepoticu...

No, iako si uvelike nalikuju, Mirko je svojedobno izjavio kako ne želi da njegov najstariji sin krene njegovim stopama, već da se posveti obrazovanju.

''Više bih volio da se okrene nekakvoj znanstvenoj karijeri, da završi neki fakultet i da bude visoko obrazovan čovjek, ali ako ga srce bude vuklo u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa, najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u nekoj trenerskoj kombinaciji, nije neko najsretnije rješenje. Ja mislim da bi meni srce puklo da on uđe u neku borbu i da ga netko pogodi i da padne. On nijednu moju borbu nije mogao uživo pogledati, ni ovu zadnju protiv Gonzage, on je hodao u krug po sobi satima, teško mi to pada zbog njega, stvarno. To je strahovito veliki stres za dijete. Ja sam za njega samo njegov tajio i on zna koliko je to opasno i ja znam kako bi on to doživio da sam ja završio onako dolje u lokvi krvi'', rekao je svojedobno za medije.

Ako je suditi prema njegovim fotografijama na društvenim mrežama, Ivanovo je srce zarobila atraktivna djevojka plave kose.

Podsjetimo, Mirko i njegova supruga Klaudija Filipović (48) ponosni su roditelji dvojice sinova, Marka (21) i Filipa (14). Obitelj Filipović živi u Zagrebu, a Mirko svoje sinove često opisuje kao najveće životne uspjehe te mu je obitelj uvijek bila na prvom mjestu.

