Violinistica Bianca Julia Josephine Kolompar (45), vlasnica najvećih grudi napravljenih u Hrvatskoj, požalila se na Facebooku da joj netko krade podatke s društvenih mreža.

Istaknula je kako netko s lažnog profila šalje nemoralne ponude njezinim fanovima.

"Molim sve prijatelje koje imaju Instagram i medije koje me prate da prijave ovaj lažan profil koji je jedna osoba iz Srbije otvorila jer piše nemoralne poruke fanovima i mojim prijateljicama i prijateljima u moje ime sa namjerom da mi naruši reputaciju pa Vas lijepo molim da reagirate i ne dozvoljavate nepravdu. Molim portale neka objave da se to zlo već jednom zaustavi jer sam ja prije svega majka i supruga pa i glazbenica i nikome nisam ništa učinila pa ne zaslužujem takvu blamažu.Prvo,moja imena su Bianca Iulia Josephine a ni ostale podatke nisu točne .Kradu mi slike i snimke. Unaprijed hvala!", istaknula je Bianca.

Kako je istaknula za 24 sata, netko šalje uokolo njene intimne fotografije koje je snimala za svog supruga nakon operacije grudi. Sad se boji da će ih javno objaviti. Sve je navodno prijavila policiji.

Mnogi je osuđuju

Bianca je rođena u Temišvaru u Rumunjskoj, u Zagrebu živi od 1994. godine gdje je diplomirala violinu. Svoje je školovanje nastavila u Salzburgu gdje je magistrirala, a zatim i doktorirala violinu u Beču. Budući da se danas bavi duhovnom glazbom te je velika vjernica, mnogi ju osuđuju zato što je napravila velike grudi.

"Mnogo me ljudi osuđuje zbog toga što sam odlučila napraviti grudi i smatraju me provokativnom, pogotovo zato što sam vjernica. No ovo je moderan svijet i svatko ima pravo biti što god želi. Nečija vrijednost nije u njegovoj vanjštini, nego u onome kakav je čovjek, hoće li pomoći svom bližnjemu kada mu treba pomoć, a ne kako se nosi ili kako izgleda. Žao mi je da društvo prvo gleda kakvog si izgleda, a onda sve ostalo", kaže.

Kada ide u crkvu, jako pazi kako se oblači.

"Uvijek pazim što ću obući i u crkvu idem pokrivena. Poštujem ustanovu u koju idem i nije mi želja ikoga provocirati sa svojim izgledom. No kada idem negdje ili sam na ulici isto znam dobiti ružne komentare na temelju toga kako se oblačim. Nije mi jasno zašto osuđujemo jedni druge i zašto se na ulici netko ne bi imao pravo oblačiti kako god želi", ispričala je Bianca.