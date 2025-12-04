Viktorija Rađa pokazala tatu Stipu: Pratitelje nasmijao komentar vezan za supruga Dinu

Viktorija Rađa (48), supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe (58), novom je objavom na Instagramu raznježila svoje pratitelje. Podijelila je rijetku fotografiju s ocem Stipom i otkrila tko je zaslužan za njezinu kulinarsku vještinu.

Na fotografiji nasmijana Viktorija pozira uz oca u kuhinji, a oboje u rukama drže čaše s vinom, odjeveni u pregače. U emotivnom opisu otkrila je duboku povezanost koju dijele.

"Od njega sam naslijedila ljubav prema hrani… i jutarnja buđenja u 9 da probam sarmu koja je ‘već gotova’", napisala je Viktorija i dodala: "Sve što radim u kuhinji nosi njegov mali pečat." Uz to, najavila je i skori izlazak Reels videa, vjerojatno s ocem kao glavnim kuharom.

Ljubav prema kuhanju usađena od malih nogu

Iako često dijeli trenutke sa suprugom Dinom i sinovima, objave s ocem prava su rijetkost i pružaju uvid u njezino odrastanje. Njezina strast prema dalmatinskoj kuhinji, koju je pokazala i dijeleći recept za pašticadu, očito potječe iz obiteljske tradicije. Ova objava potvrđuje da je ljubav prema dobroj hrani i kuhanju usađena od malih nogu.

Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, ostavljajući brojne emotikone srca. Među komentarima se našao i jedan simpatičan osvrt: "Isti Dino", aludirajući na sličnost između Viktorijinog oca i supruga, što je mnoge nasmijalo. Drugi su uputili tople pozdrave tati Stipi.

