"Kad čitam u medijima da nikad nisam planirala nositi vjenčanicu svoje svekrve ili slične stvari, to me povrijedi. Pokušavam da to ne utječe na moje raspoloženje, ali to jednostavno nije istina. Samo je malo neugodno kada kažete: 'Oh, ljudi to misle', ali to jednostavno nije istina", rekla je Nicola za Graziu.