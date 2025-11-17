Vesna iz 'Ljubav je na selu' se oglasila nakon prekida s Ivom Obrezom: 'To je poremećaj'

Jedna od najzapaženijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Vesna Vuković, oglasila se na Facebooku nakon duže pauze koja je usliejdila nakon prekida turbulentnog odnosa sa zaručnikom Ivom Obrezom, također kandidatom spomenutog showa.

Prekid, koji je iza sebe ostavio brojna pitanja i nedoumice, sada je dobio pojašnjenje u vidu emotivne objave koju je Vesna podijelila s pratiteljima na spomenutoj društvenoj mreži.

Foto:

Uz svoju fotografiju Vuković je objavila rečenicu koja je sve zaintrigirala: 'Što siješ, to ćeš i požeti'. A ubrzo potom objavila je i duži emotivni osvrt koji su mnogi protumačili kao njezin pogled na razdoblje kroz koje je prolazila, ali i kao poruku svima koji su je, kako tvrdi, povrijedili, optuživali ili pokušavali diskreditirati.

'Neki ljudi nose u sebi razornu ljubomoru'

'Ovo je osvrt na moje objave, kako se stvari ne rješavaju iza zatvorenih vrata, i ovo nije izolirani slučaj nego jedan u nizu, molim vas pročitajte!', započela je Vesna pa dodala:

'Neki ljudi nose u sebi razornu ljubomoru koja preraste u opsesiju. Kad izgube kontrolu nad nekim, ne pokušavaju shvatiti nego uništiti. Takve osobe godinama ponavljaju isti obrazac: proganjaju, lažno optužuju, javno blate i izmišljaju priče o svima koji im se nađu na putu.

Danas jedna ‘meta’, sutra druga, uvijek osobe koje nisu učinile ništa osim što su bile ljubazne, uspješne ili jednostavno postojale.

Njihova ljubomora prelazi u patološku potrebu za pažnjom. U stanju su lagati, vrijeđati, izmišljati poruke i objavljivati tuđe slike samo da bi dokazale svoju iskrivljenu verziju stvarnosti. To više nije emocija, to je poremećaj. I dok drugi žive svoje živote u miru, one troše energiju na osvetu i mržnju. Na kraju, istina uvijek izađe. A ono što ostaje iza takvih osoba je praznina, sram i samoća. Ili ipak mislim da nisu sposobni osjećati sram, jer ga ne poznaju'.

