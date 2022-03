Pjevačica Vesna Pisarović (43) 2000-ih je svojim hitovima oduševljavala mase, a onda se povukla sa scene. Nakon većeg izbivanja, pjevačica se nedavno pojavila u javnosti i to na koncertu Danijele Martinović (50) kao gošća, a uskoro priprema i vlastiti povratnički koncert.

Vesna uskoro priprema koncert

43- godišnja pjevačica svoj privatni život krije kao zmija noge, nakon što je doživjela glazbenu erupciju početkom 2000-ih, povukla se i odselila u Berlin. Pjevačica je u Berlinu živjela sa sinom političara Milorada Pupovca, Ozrenom. Pisarović je o svom braku rijetko pričala u medijima, no priznala je da je njihovom povratku iz Berlina u Zagreb kumovala pandemija.

"Život u Berlinu u neku ruku uopće nije anoniman, jer su njegovi kvartovi, tj. ono što Nijemci zovu Kiez, pravi mali gradovi, gdje se svi prepoznaju. To je kao da se Požega jednog dana smjesti usred neke velike metropole. Iako, naravno, bez te neprestane strepnje malog mjesta od pogleda susjeda i toga 'što će on reći", rekla je za Večernji.

Pjevačica je također priznala da joj je Zagreb ipak ugodnije mjesto za život od Berlina, a za Gloriju se Pisarović osvrnula i na 11- godišnji brak s Ozrenom. "Nisam imala vjenčanicu. Udala sam se u trapericama i čizmama. Vani je bilo hladno, kraj listopada. I suprug Ozren je isto bio ležerno odjeven, htjeli smo da tako bude", rekla je pjevačica koja je prije pandemije aktivno nastupala po jazz klubovima diljem svijeta.

Vesna Pisarović se može pohvaliti i pobjedom na Dori 2022. s pjesmom "Sasvim sigurna", a prisjetila se i svog iskustva na Eurosongu u Tallinu. "Oko mene se stvorio tim ljudi koji je do Eurosonga samo rastao, svak je u njemu imao svoje mišljenje, svak je želio biti u pravu, dogodila se dosta naporna situacija koja nema veze s glazbom, nema veze s umjetnošću", rekla je pjevačica za Slobodne Dalmacije.

"I sve to zbog tri minute pjevanja na matricu na Eurosong pozornici. Nezaboravno je to iskustvo, u glazbenom smilsu nisam ništa naučila, ali kako se psihološki nositi s tim pritiskom zaista jesam. Što se Dore kao izbora za pjesmu Eurosonga tiće, svakako podržavam njezin povratak i mislim da u potpunosti publici, a ne žiriju treba dati da odlučuje", dodala je.

Ova hrvatska pjevačica može se pohvaliti diplomom iz jazz pjevanja koje je završila u Haggu. "U to sam vrijeme imala 28 godina i točno sam znala što želim. Drugačije je to nego kad krećete na studij s 18 godina. Svjesnost i zrelost je izraženija, a to je iznimno važno u tom fragilnom odnosu discipline i glazbe", priznala je pjevačica koja je prošle godine pokušala organizirati svoj povratnički koncert, ali zbog pandemije nije uspjela.

Međutim, 2022. je zasigurno njezina godina. Nedavno je Vesna Pisarović nastupila u rasprodanoj dvorani Vatroslava Lisinskog kao gošća na koncertu Danijele Martinović, a priprema i vlastiti koncert 29. travnja u Domu sportova. Pjevačica navodno priprema spektakularanu zabavu na kojoj će nastupati mnogi gosti, imat će fantastičnu scenografiju te kostimografiju i sve će biti okrunjeno suvremenim plesom, stoji na službenoj stranici događaja.