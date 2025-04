Vesna Pisarović uoči koncerta u Areni Zagreb: 'Dvije noći za redom nisam spavala'

Pjevačica Vesna Pisarović (46) jedno je od najznačajnijih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni. Postala je dio estrade u ranim 20-ima te kroz bogatu karijeru stvorila brojne singlove koji se slušaju dan-danas, predstavljala nas na Eurosongu te osvojila prestižne nagrade na festivalima. Također, eksperimentirala je sa žanrovima te je jedno vrijeme bila predana jazzu, a sada se ponovno vraća popu u novom albumu. Njeni hitovi poput "Jutro donosi kraj" i "Dolje na koljena" nezaobilazni su dio noćnih izlazaka, a sada će publika u njima uživati na velikom koncertnom spektaklu. Rođena Bosanka odrasla u Požegi po prvi će put održati samostalan koncert u Areni Zagreb, a nama je otkrila kako teku pripreme i što fanovi mogu očekivati od nastupa.

Foto: Mare Milin

Čime ste se vodili tijekom stvaranja koncertnog repertoara?

Interesantno pitanje. Poredak pjesama je u stvari sve ili preciznije rečeno – kostur. Oko njega se stvara dramaturgija, slike, aranžmani... Sada za Arenu, slagala sam ga vođena intuicijom i iskustvom te vođena zadatkom da u dva i pol sata pružim svima koji su došli na koncert jedan užitak koji ima nekoliko vrhunaca, misteriozan, ali i spektakularan početak i naravno spektakularan kraj.

Jesu li u planu gosti iznenađenja ili će ovaj koncert biti samo vaš trenutak?

To će biti moj i vaš trenutak te trenutak svih koji će biti tada u Areni. Bit će gosti iznenađenja i njima se izuzetno veselim. Spremamo stvarno nešto duhovito i muzikalno.

Foto: Filip Koludrović

Po čemu će se koncert izdvajati od vaših dosadašnjih? Hoćete li raditi nešto što dosad niste primjenjivali na koncertima?

Apsolutno će se razlikovati od svih mojih koncerata, prvenstveno vizualno, ali i zvukom. Režiju koncerta radi Jaša Koceli, talentirani slovenski redatelj, plesne koreografije će osmisliti Dora Sarikaja, a za sve sjajne kostime do sada, pa tako će biti i na ovom koncertu pobrinula se Ana Nikačević. Moj stalni bend, a to su Goran Delač, Alen Spada, Joe Kaplowitz i Jan Ivelić, bit će pojačan s dodatnim članovima i gudačima. Želim istaknuti da će koncert imati i jedan novi zvuk koji sam oplemenila zajedno s Ivonom Eterović. Dosta je rada u cijelom tom procesu i nevjerojatan užitak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za mnoge izvođače koncertu Areni je vrhunac njihove karijere, osjećate li pritisak?

Uzbuđena sam od onog dana kad je moj tim odlučio da ulazimo u tu veliku priču. Dvije noći zaredom nisam spavala, a onda sam se počela veseliti, pomalo počela maštati, zamišljati se, stvarati slike, ideje za kostime, aranžmane, suradnike... Nemam pritisak i uživam u stvaranju s drugima, ali naravno uvijek nedostaje jedan tjedan, dan više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imate li neki ritual prije koncerata?

Imam, naravno. Najljepše i puno lakše je kada si na turneji. Dan za danom si isključivo fokusiran na izvedbu ili na promišljanje prethodne večeri i sve je posvećeno samo tome, nema interupcija svakodnevnice i sami rituali su manje bitni. No, kad se kreće taj dan od kuće, onda su oni nužni – dugi san, šutnja, šetnja, neotvaranje kompjutera, i općenito na te dane nastojim ne pričati previše, jer glas više troši pričanje nego samo pjevanje. Meditacija, lagana ishrana i neki moji mali trikovi neposredno prije koncerta koje čuvam samo za sebe.

Foto: Mare Milin

Kako izgleda jedan vaš dan tijekom stvaranja novog pop-albuma?

Stvaranje i pisanje zahtijeva jedno stanje neke opuštene opsesivnosti – a to je vrlo teško. Neka vrsta posebne budnost, čak i lijenosti, čulne osvještenosti i opuštenosti gdje u stvari svaki zvuk koji čuješ ili riječ koju pročitaš mogu biti trigger za inspiraciju. Kako je David Lynch rekao – "pecanje ideja", čekaš. No, to čekanje je upravo suprotno od pasivnog. Tako da nad tim procesom nema kontrole - neki dani su uspješni, neki nisu.

Kakav je osjećaj vratiti se popu nakon višegodišnjeg izvođenja i stvaranja jazz glazbe?

Nevjerojatan je osjećaj upravo iz razloga što se nisam namjeravala vratiti popu. Za mene je to bila završena priča, stavila sam točku na i, otvorila sam novo poglavlje, novu stranicu. Nakon toliko godina ta priča se odjednom ponovo otvorila, a pri tome sada imam jedno veliko iskustvo i jazza te života vani. Iznova se mogu vratiti tome i imati publiku kakvu ja imam na koncertima je scenarij kojeg nisam susrela u biografijama drugih izvođaća. Uistinu sam sretna i zahvalna na svakom koncertu te na svakom danu.

Koji vam je žanr draži, jazz ili pop?

Da ste me to pitali prije šest godina, prije nego što mi se sad sve ovo dogodilo, rekla bih jazz. No, sada, a pogotovo radeći na novim pjesmama, vidim pop jednim drugim očima i gledam ga iz nekog novog ugla. On ima izuzetnu draž u toj svojoj preciznosti, jasnoći, čvrstoći forme i samom zvuku. Isto kao i jazz – samo je riječ od drugom glazbenom jeziku. Naizgled lakoća do koje nije tako lako doći. No, ono što primjećujem jest da sam u jazz izrazu dobila neki novi intenzitet od kada ponovno pjevam pop i obrnuto.

Foto: 925STUDIO

U svijet slavnih ušli ste dosta mladi u ranim 20-ima. Kako ste se nosili s pozornošću u javnosti? Što biste rekli mlađoj sebi?

Svaki dan je bilo nešto što se možda nije trebalo dogoditi, ali s 21 godinom stvarno nije lako čuti savjete starijih. Ono što te nosi nije iskustvo, već čista želja i energija, koja je velika i hrabra. Tako da sve što se događalo, dogodilo se s razlogom i ništa ne bih promijenila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje biste trenutke iz karijere izdvojili kao najznačajnije?

Definitivno je Eurosong jedan bitan trenutak koji me prati u svim kontekstima i u svim državama. Gotovo na svim jazz festivalima u inozemstvu organizator voli istaknuti da sam nastupila na Eurosongu. Tako da mi je teško reći je li to doista bilo meni toliko bitno ili sam se identificirala s tom biografskom činjenicom kao bitno. Od tih meni važnih trenutaka, izdvojila bih moj prvi album koji sam snimala s Milanom Vlaović, Ivanom Plechinger i Brunom Kovačićem - to je bilo veliko za mene. Zatim moj prvi samostalni album, četvrti na kojem sam imala svoje autorske pjesme. Potom, definitivno svečan bio je trenutak kad sam bila primljena na Kraljevski konzervatorij jazza u Den Haagu. Nadalje, moj prvi jazz album "With Suspicious Minds" i prva jazz turneju po Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Italiji. Puno je tih lijepih trenutaka, no sada je to za mene zagrebačka Arena 26. travnja. Već sada mogu reći da je to jedno prekrasno iskustvo jer radim s divnim ljudima - svi, od tehnike i organizacije do mog kreativnog teama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koju biste svoju pjesmu izdvojili kao najdražu, a postoji li neki singl koji nerado izvadite?

Ne mogu reći da nešto ne volim izvoditi, ali svakako one pjesme koje izvodim na koncertu su one koje volim, pa vjerojatno oni koji poznaju moje pjesme s albuma će primijetiti da neke ne izvodim. Pjesme su kroz ovaj "povratnički" petogodišnji proces dobile nove aranžmane. Imam odličan bend, uživamo svi zajedno u muziciranju, pjesme su zvukom osuvremenjene, tako da mi je teško izdvojiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolja slalomašica svijeta na Banskim dvorima: 'Preponosna sam'