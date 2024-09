Veliki intervju Saške Đoković: 'Cilj mi je bio da postanem neovisna žena'

Ona je svestrana, ambiciozna i odlučna. Saška Đoković, javnosti poznata i kao supruga Đorđa Đokovića, mlađeg brata legendarnog Novaka, mlada je dizajnerica koja već nekoliko godina uspješno osvaja modni svijet. Od malih je nogu pokazivala sklonost prema umjetnosti i dizajnu, a njezin kreativni duh uvijek je tražio način da stvori nešto posebno. No, prije nekoliko godina, Saška je odlučila 'prelomiti' i započeti svoju profesionalnu karijeru u modnoj industriji.

Danas, Saška stoji iza uspješnog modnog brenda 'Saash', a zahvaljujući trudu i radu uspjela je postići ono o čemu mnogi sanjaju – probiti se na dinamično i konkurentno modno tržište. Osim što je lijepa i uspješna poduzetnica, Saška je i posvećena majka koja svaki slobodni trenutak koristi za uživanje s dvogodišnjim sinom i suprugom. U intervjuu za Net.hr progovorila je o svom biznisu, ali i detaljima iz privatnog života.

Za početak - kako ste?

Hvala na pitanju, osjećam se ispunjeno u svakom smislu. Zdravlje, sreća i ljubav su tu, a dokle god su moji roditelji zdravi, nemam razloga za brigu. Moj sin raste i razvija se, a naš papagaj Pipi, iako ima 21 godinu, djeluje sve mlađe, kao da vrijeme za njega staje. Đorđe i ja živimo skladan i sretan život, ispunjen malim, ali značajnim trenucima. U suštini, ne tražim više ništa od života – sve je na svom mjestu.

Živite na relaciji Dubai-Beograd. Kako ste se priviknuli na život na drugom kontinentu? Što vam najviše nedostaje?

Prošlu godinu proveli smo u Dubaiju, a zbog obveza i užurbanog načina života, rijetko smo dolazili u Srbiju. Dubai je naš drugi dom, mjesto koje smo zavoljeli davno prije nego što smo se tamo preselili. To je bila prva destinacija na popisu kad bismo razmišljali o sljedećem putovanju i odmoru. Bili smo upoznati s kulturom, sportovima i gradskim mjestima, pa gotovo nije bilo potrebe za prilagodbom. Ipak, najviše mi je nedostajao moj papagaj Pipi. On ima 21 godinu i bilo je rizično putovati zrakoplovom, pa se nije mogao preseliti s nama, što mi je zaista teško palo.

Vaš poslovni uspjeh rapidno je rastao iz mjeseca u mjesec. Kada i kako ste odlučili započeti dizajnersku karijeru?

Ponosna sam što su kvaliteta, trud i predanost prepoznati. Sebe bih slobodno opisala kao radoholičarku – uživam u svom poslu, a svaki novi projekt donosi mi osjećaj ispunjenosti. Moja prva kolekcija kupaćih kostima i asortimana za plažu ugledala je svjetlo dana 2022. godine i to je bio prijelomni trenutak za mene. Potražnja je bila ogromna, a svaki novi model postajao je traženiji od prethodnog, što me motiviralo da nastavim dalje, s još većom energijom i strašću.

Pratite li trendove kada je riječ o novim kreacijama ili se oslanjate isključivo na vlastiti ukus?

U početku nisam pratila trendove – vjerovala sam svom stilu i instinktu. To mi je bila snaga, jer su klijenti prepoznali autentičnost. Moda me oduvijek fascinirala, još od djetinjstva, a savjeti o stilu i ljepoti postali su moja svakodnevica u društvu. Sada, kad se osvrnem unatrag, shvaćam koliko sam naučila i napredovala. Usavršavanje na FAD fakultetu u Dubaiju donijelo mi je novo znanje i otvorilo vrata prema višem nivou mode. Brend Saash danas predstavlja mnogo više nego što je bio – i jedva čekam pokazati vam na čemu sam radila posljednjih godinu dana.

Smatrate li da vam je popularnost pomogla kada je riječ o brendiranju proizvoda na tržište?

Nema sumnje da marketing igra ključnu ulogu u današnjem svijetu, no za mene je uvijek bilo presudno da svaki proizvod mog brenda zrači kvalitetom. Moja filozofija je jednostavna – najfiniji materijali, pažljiva izrada i ekskluzivnost svakog komada. Kvaliteta govori sama za sebe, a zadovoljni klijenti su najbolji ambasadori brenda. Preporuka zadovoljnog klijenta ostaje najmoćniji alat u svijetu luksuzne mode.

Na koji način se nosite sa specifičnim zahtjevima klijenata? Jesu li kupci imali neke specifične želje?

Najspecifičniji zahtjev uslijedio je nakon našeg vjenčanja. Kad sam objavila fotografije vjenčanice koju sam sama kreirala, dobila sam novčane ponude, gotovo poput dražbe, da je prodam kako bi druge djevojke nosile istu haljinu na svom vjenčanju. Odbila sam sve ponude jer je haljina bila posebno krojena za mene, no to iskustvo inspiriralo me da pokrenem koncept Saash Wedding. Tijekom trudnoće svakodnevno sam radila na tom projektu i ubrzo nakon poroda otvorila sam prvi salon vjenčanica u Beogradu. Kada su u pitanju posebni zahtjevi na poslu, to bi definitivno bila njihova molba da prisustvujem u salonu tijekom njihovog termina. Žene često traže od mene da im pomognem odabrati haljinu za njihov najvažniji dan, da osmislimo cjelokupni izgled – od boje noktiju i frizure do specijalne vjenčanice koju izrađujemo po njihovim mjerama. Zahvalna sam na povjerenju koje mi pružaju i sretna ako moj talent i znanje mogu pomoći da zablistaju na najvažniji dan svog života.

Koja je bila najveća prekretnica u vašoj karijeri?

Najveći preokret u mojoj karijeri dogodio se kada sam saznala da sam trudna. Samo nekoliko mjeseci prije tog trenutka, donijela sam veliku odluku – dala sam otkaz na dvije televizije kako bih se u potpunosti posvetila svom modnom brendu i razvoju novog televizijskog projekta. Tog ljeta radila sam na svojoj autorskoj emisiji sportskog formata. Imala sam već dogovorene goste, isplanirana putovanja i sjajan produkcijski tim spreman prikazati živote naših, ali i svjetski poznatih sportaša. Sve je bilo na svom mjestu. A onda, jedno jutro, sve se promijenilo. Počele su vrtoglavice i mučnine, a trudnoća je bila posljednja stvar na koju sam pomislila. Promijenila sam prehranu nekoliko mjeseci ranije i postala vegetarijanka, pa sam simptome pripisivala toj promjeni. Kada je test bio pozitivan, uslijedio je pravi šok – ali odmah nakon toga i neizmjerna sreća. U tom trenutku, moj život krenuo je u potpuno drugom smjeru. Ništa ne bih mijenjala, čak ni da mogu, jer je to bio trenutak koji me podsjetio koliko je život nepredvidiv i pun iznenađenja – a često ona najljepša dolaze kad ih najmanje očekujemo.

Kako balansirate između privatnog i poslovnog života? Je li teško imati svoj brend, a u isto vrijeme biti majka?

Iskreno rečeno, kako su dani prolazili, postajala sam sve bolja u novoj ulozi. Tijekom trudnoće nisam stala ni jedan dan – svaki od tih devet mjeseci započinjala sam jutarnjim treningom, ostajući fizički aktivna. Nakon toga, odlazila bih na posao s jasnim ciljevima i rokovima koje sam si postavila. Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje o budućnosti – bila sam potpuno usmjerena na sadašnjost i ono što želim postići. A onda, kad je beba stigla, svijet se preokrenuo. U jednom trenutku nisam znala ni tko sam, ni gdje se nalazim, ni kako postaviti prioritete. Prve godine života mog djeteta borila sam se s nesanicom, pokušavajući održati isti životni tempo kao prije. Nisam htjela da bilo što pati – željela sam biti najbolja majka svom djetetu, podrška Đorđu, dobra kći svojim roditeljima, pomoć široj obitelji i prijateljima… a istovremeno ostvarivati svoje poslovne ciljeve i planove. Preko dana sam bila s djetetom, a noći su mi bile rezervirane za kreativni rad, kad bi svi zaspali – tada bih se posvetila radu na novim proizvodima i kolekcijama. No, nakon nekog vremena, moje tijelo počelo je pokazivati da takav tempo ne može trajati zauvijek. Zdravstveno sam bila primorana usporiti i naučiti kako postaviti prioritete u skladu s novom dinamikom života. U tome mi je obitelj pružila neizmjernu podršku. Umjesto da mi “skrate krila”, razumjeli su moje potrebe i uvijek su bili tu da pomognu kada nisam mogla sve postići.

Iako ste se udali za brata jednog od najvećih sportaša svih vremena, niste ostali u njihovoj sjeni. Kako ste to uspjeli?

Kada smo se Đorđe i ja upoznali, bila sam u jednom od najdinamičnijih razdoblja svog života – radila sam tri posla. Bila sam voditeljica na televiziji, iza sebe sam imala više od 20 snimljenih glazbenih spotova, natjecala sam se na svjetskim izborima ljepote i osvajala titule, fotografirala za editorijale i kampanje, pa čak i statirala u domaćim serijama i filmovima. Također, bila sam prvi službeni influencer Odbojkaškog saveza Srbije, što je bila velika čast za mene. Financijski sam postala neovisna već sa 17 godina, a posljednji razred srednje škole završila sam izvanredno zbog angažmana u modelingu u inozemstvu. Jasno mi je da je za određene ljude moje ime postalo poznato tek kada su mediji saznali za našu vezu, no smatram da to mnogo govori o sustavu vrijednosti u kojem danas živimo. Da je u mojoj prošlosti bilo nekih pogrešnih koraka, vjerujem da bi se o tome već davno pisalo i komentiralo. Ipak, život s Đoletom otvorio mi je vrata za daljnje ostvarenje moje kreativnosti i snova. Naučio me je kako sanjati velike snove. Osim svega, on je bio i ostao moj najbolji prijatelj, oslonac i bezrezervna podrška. Uz njega sam mnogo sazrela i, zahvaljujući toj snazi, pretvaram svoje vizije u stvarnost. Ono što me vodi kroz život je činjenica da sam uvijek slijedila svoj put, oslanjala se na talente koje sam prepoznala u sebi i, što je najvažnije, u potpunosti uživam u onome što stvaram. Oduvijek mi je bio cilj da budem neovisna žena, da ne ovisim ni o roditeljima, a kasnije ni o partnerima. Vjerujem da je sve to zajedno ključ mog uspjeha.

Smatrate li da je svojevrsni teret kada dolazite iz toliko poznate obitelji. Imate li osjećaj da se nekada trebate dokazati puno više od drugih?

Osjećala sam ogroman teret, to je točno. Prije naše veze, imala sam dojam da sam bila mnogo opuštenija i spontanija osoba. Voljela sam upoznavati nove ljude, bila sam izuzetno komunikativna i društvena. Međutim, s vremenom, kako su se ljudi u mom okruženju mijenjali i počeli me gledati drugačije zbog veze s Đoletom, doživjela sam brojna razočaranja u protekle tri godine. Bilo je mnogo situacija u kojima su pojedinci pokušali iskoristiti me na razne načine, što je na kraju dovelo do toga da se zatvorim. Za mene je bilo bolno suočiti se sa stvarnošću i skinuti svoje “ružičaste naočale”. Prije toga sam često idealizirala svijet oko sebe, željela sam vjerovati da su svi ljudi dobri, da su njihove namjere čiste. Ipak, svijet u kojem živimo može biti surov. Danas je fokus često na materijalnim vrijednostima, a mnogi vjeruju da ciljevi opravdavaju sredstva. Ja sam, po prirodi, veliki emotivac. Hipersenzitivna sam, posjedujem ogromnu empatiju i toliko ljubavi da bih uvijek željela svima pomoći. Međutim, upravo zbog te moje iluzije i neprekidne vjere u dobro, često sam bila povrijeđena. Ipak, sve te situacije naučile su me da, iako svijet nije savršen, ne trebam izgubiti vjeru u sebe i svoje vrijednosti.

Koliko uz poslovne obaveze stignete brinuti o svom izgledu. Na društvenim mrežama izgleda kao da ste uvijek savršeno sređeni?

Nekako uvijek nađem vremena za njegu, to je dio moje svakodnevice. Zdrava prehrana mi je prioritet, a s obzirom na to da sam vegetarijanka, održavanje tjelesne forme mi dolazi prirodno. Takav način života zaista mi pomaže da održim energiju tijekom cijelog dana. Vratila sam se treninzima, što mi je jako nedostajalo u prethodnom razdoblju. Što se tiče društvenih mreža, do sada nisam bila aktivna. Nisam pronalazila ni vrijeme ni želju da tako provodim svoje slobodno vrijeme. Ipak, to će se uskoro promijeniti, jer za nekoliko mjeseci krećemo s kampanjom za nove kolekcije, što me jako veseli. Bit će uzbudljivo podijeliti taj proces sa svima i otvoriti vrata svog kreativnog svijeta na potpuno nov način.

Jako ste mladi, a već ste puno toga postigli. Koji su vam daljnji planovi?

Planovi koje imamo za blisku budućnost uglavnom su usmjereni na posao, dok u privatnom životu uživamo u svakodnevnim trenucima s našim sinom. Aleksandar je vrlo napredan – svoje prve korake napravio je prije nego što je napunio godinu dana, a sada već istražuje svijet oko sebe. Vrlo je sretno i pozitivno dijete, svakodnevno nas podsjeća na važnost strpljenja, zrelosti i truda da budemo bolji ljudi.