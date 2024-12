Anezi za Net.hr: 'U usporedbi sa Srbijom - u Hrvatskoj se samo igramo showbizza'

Svestrana Alena Nezirević, poznatija kao Anezi, veliku popularnost stekla je nakon sudjelovanja u RTL-ovom reality showu Big Brother, a poslije toga postala je i prepoznatljivo lice u emisiji Gospodin Savršeni. Gledatelji su je upoznali u televizijskim formatima, a Anezi se prije šest godina odlučila ozbiljno posvetiti glazbenoj karijeri. Svjesna izazova koje nosi glazbeni svijet, radila je na svom imenu i stilu te je brzo osvojila publiku. Danas iza sebe ima brojne nastupe, njezin prvi album naišao je na pozitivne kritike, a imala je priliku surađivati i s legendarnim glazbenicima među kojima je i Ibrica Jusić. U intervju za Net.hr progovorila je o hrvatskoj glazbenoj sceni, svojoj karijeri, sudjelovanju u reality showu, ali i novim projektima na kojima radi.

Kako ćete proslaviti nadolazeće praznike? Imate li koncerte ili su blagdani rezervirani za obitelj?

Prošle godine sam za Badnjak radila na Adventu u Zagrebu, a ove godine Božić sam provela kod kuće s obitelji, u mom Vrsaru. Nova godina će biti radna, a doček ću pjevati u jednom hotelu na Opatijskoj rivijeri.

Već godinama ste u glazbenim vodama, ali kao da još niste dosegnuli svoj vrhunac. Što smatrate da je razlog?

Točnije, šest godina. Tako je, još nisam došla do vrhunca i to smatram sasvim normalnim. Kad pogledamo karijere nekih od naših najvećih zvijezda – vrhunac doživljavaju u posljednjem desetljeću, a oni su više od 25 godina na sceni. Naravno, imamo i one koji su kontinuirano na vrhu poput Zdravka Čolića, Severine... No, imamo i one koji strelovito dođu do vrha, pa još brže padnu i nikada se ne vrate na taj vrh. Nema tu nekih pravila, sve je to relativno. Ako ćemo objektivno sagledati moju priču, čudo je da sam do ovdje stigla. Naime, pjesme sam aktivno počela snimati od kraja 2018., a svoj prvi diskografski ugovor potpisala 2019., a već 2020. je stigla pandemija. Karijeru sam u tim okolnostima u suštini vodila sama, uz minimalne financijske uloge i minimalnu pomoć od strane od dobrih ljudi, a to sam mogla jer imam jaku socijalnu, psihološku i emocionalnu komponentu u sebi, pa kužim kako ljudi funkcioniraju i kako stvari stoje u Hrvatskoj, a stoje katastrofalno. U tim okolnostima - "nisam se rastezala koliko nisam dugačaka“, pazila sam da me putem krokodili u našoj maloj bari ne pojedu i čekala sam svoj trenutak koji možda nikada neće stići i to je sasvim u redu, jer sam iznutra ispunjena, pa mi ne trebaju vanjske potvrde previše. Išla sam s ljubavlju prema pjesmi, u skladu sa svojim uvjerenjima i vrijednostima, pokušavala hrabro i, ako ništa drugo, mogu mirno umrijeti znajući da sam pokušala. Godine 2021. izdala sam prvi i dupli album, kasnije snimila duet s legendarnim Ibricom Jusićem i tako to ide, polako, ali stabilno. Tako da, razlozi kontra vrhunca su djelomično u meni, djelomično u okolnostima, a i "pao mi je grah“ tako da ništa ne dobivam na lijepe oči. Navodno sam i prestara počela snimati pjesme. Međutim, danas se na svjetskoj showbiz sceni događaju skandali i uhićenja zbog iskorištavanja jako mladih ljudi i to će zasigurno utjecati globalno na javno mišljenje. Ljudi će početi shvaćati da su bili "ovce“ koje su se klanjale krivim vrijednostima i idolima. U tom kontekstu, možda dođe do osvještavanja, pa će se više cijeniti drugačije priče u kojima će se davati prilike zrelijim ljudima, a opet mladolikog i prirodnog izgleda, koji imaju jaku predanost i ambiciju i odlučnost da uspiju i time iznesu jako interesantnu životnu i medijsku priču.

Smatrate li da u Hrvatskoj treba veza u glazbenoj industriji da biste uspjeli?

Ne smatram, jer imamo primjera ljudi koji imaju i vezu i novce, čak i glas i stas, pa ipak nisu nikada uspjeli ni sto karata negdje prodati, a imidž im ovisi o korumpiranim ljudima, debelo plaćenom PR-u i gore spomenutim "ovcama“. Uostalom, uspjeh je stvar subjektivne percepcije. Osobno uspjeh promatram kroz to kako netko igra s kartama koje je dobio. U tom kontekstu, nisam impresionirana "uspjehom“ mnogih u Hrvatskoj, a neke pak jako cijenim. Evo, kako im je moj Istrijan Baby Lasagna sa svojim kartama pokazao kako ne treba veza. Jest da su mega sretne karte da uđeš kao rezerva, jer je netko odustao, ali nije čovjek kriv što mu je tako sretno pao grah. Evo, a ja sam nedavno izdala pjesmu „Sretan Božić i Nova“ i svi je hvale, mnoga radio postaja ju je uvrstila u rotaciju, škole i vrtići mi šalju snimke s priredbi gdje trešti moja pjesma, na raznim je manifestacijama i lokacijama, ali nije na najslušanijim hrvatskim radijima. Netko to dobija odmah na početku karijere nekim čudnim automatizmom, a ja ne mogu ni nakon šest godina unatoč odličnim kritikama. I onda će "ovce“ reći da sam neuspješna.

Mnogi glazbenici odlaze u Srbiju kako bi tamo napravili karijeru. Jeste li ikada razmišljali o tome?

Na mom početku, te 2018. godine, jesam. No, nisam tada još dobro zbrojila dva i dva, a onda kada sam shvatila, vrlo brzo sam se okanila tog nauma. Ozbiljan novac, podloga ili zaleđe su potrebni da uspiješ na tržištu koje je zaista pravo showbiz tržište. Mi se ovdje u Hrvatskoj samo igramo showbiznisa u usporedbi sa Srbima. Srbi nas tamane preko velikih uloga u digitalnom marketingu do te mjere da više ni najjači hrvatski skladatelji ne mogu u Hrvatskoj napraviti veliku mladu hrvatsku zvijezdu. Osim toga, upitno je od kud nekima taj novac, jer čula sam svakakve priče. Ne kaže se uzalud, da se najlakše novac pere preko glazbe. Mislim da bih bila dosta uspješna u Srbiji s ovom svojom ekscentričnom osobnošću, ali bojim se na što bih tamo naletjela. Da se razumijemo, sebe se najviše bojim, jer želim biti na naslovnicama showbiz magazina, a ne crne kronike. No, možda se ohrabrim, nikada se ne zna. Zabavno je u Srbiji. Nije dosadno.

Možete li nam reći nešto više o svojim novim projektima?

Trenutno se trudim, iz svog malog svemira, da mi pjesmu "Sretan Božić i Nova“ čuje što više dobrih ljudi i da je dijele dalje. Paralelno, neki dan sam završila projekt snimanja cijelog albuma na njemačkom za Nenu Belana u sklopu njegovih projekata snimanja na stranim jezicima, pa ćemo to za koji mjesec ponuditi na zapad. Osim toga, imam i neke svoje pjesme i prepjeve na njemačkom, a nešto sitno i na engleskom, konkretno predzadnji singl "Malo tvoga vremena“ s hollywoodskim glumcem Nebom Chupinom u spotovima. Kada je riječ o hrvatskom tržištu, imam u arhivi jednu pjesmu za duet, ali još ne znam s kim ću to snimiti. Treba razmisliti koga pitati. Općenito, najsretnija bih bila kada bi se neki skladatelj i aranžer kontinuirano i ozbiljno uhvatio snimanja sa mnom, kroz neki pošten dogovor i obostrani ulog, jer više ne želim sama. Ja više volim pisati povremeno tekstove pjesama, a najviše volim opušteno pjevati, bez da me pozadina tog posla toliko "melje". Volim i analizirati život i ljude, pa i tu planiram paralelno krenuti u savjetodavni posao.

Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe ako se ne spada u A grupu glazbenika?

Može, ako imaš sreću da si na moru, kao ja, pa možeš puno nastupati ljeti. Druga opcija je, ako možeš izdržati i hladnoću i dim, da onda i zimi radiš dodatno, uz ljeto. Treća je da sviraš stalno po svadbama. Četvrta je da se prebaciš i na narodnjake, a peta je da se negdje uhljebiš, pa bez ijednog hita, nastupaš povremeno po jako plaćenim eventima i na nekim kvazi-originalnim projektima. Ima i kombinacija svega toga, a i varijacije na te teme. Na kraju, bitno je i koliki su ti troškovi i ulaganja u životu. Ako spadaš u A listu, često si opterećen velikim troškovima produkcije i nastupima te troškovima kojima moraš održavati imidž A liste, pa se ne bih uvijek kladila da A lista živi od glazbe bolje od B ili C liste.

Radite li neki dodatni posao uz glazbu?

Nisam nikada do sada radila, iako sam završila upravni studij na Pravnom fakultetu u Rijeci. Prije snimanja pjesama radila sam pjevajući covere, a danas kombiniram covere i svoje pjesme. No, kako mi više ne želim samo luđački ulagati u ovo energiju, a i malo su mi se privatno životne okolnosti promijenile, uskoro otvaram obrt za savjetovanje. Marljivo sam se educirala zadnje dvije godine u tom smjeru, pa "Anezi analizira“ ide u materijalizaciju. Završila sam propredeutiku psihoterapije, a i praktičarski, master i trenerski stupanj neurolingvističkog programiranja. Završila sam i Mindfulness program, a i odslušala Uvod u transakcijsku analizu. Nastavit ću, za sada, edukaciju za NLPt psihoterapeuta, te Wingwawe, ali i potruditi se da mogu uskoro steći uvjete da pod supervizijom predajem NLP praktičarski stupanj.

Jedna ste od rijetkih osoba koja je uspjela zadržati slavu nakon sudjelovanja u reality programu. Kako Vam je to uspjelo?

Ukratko, ovi koji me upoznaju odmah kažu da sam daleko od budale, a ja volim za sebe u šali reći da sam najlucidniji luđak kojeg znam. Jednom sam nakon Big Brothera upoznala dva člana produkcije čiji je posao bio pratiti me unutra i rekli su mi da godinama rade na reality programima i nikada takvog kandidata nisu imali. Ja sam, kao ljubitelj psihologije, bila veliki obožavatelj Big Brothera. To su meni jako zanimljivi sociološki eksperimenti. Sve je to bilo u mojoj glavi strateški isplanirano. Od rijetkog i neobičnog umjetničkog imena, pa nadalje. Naravno, bilo je i s jako malom šansom uspjeha, ali ja sam taj rizik preuzela svjesno na sebe, jer sam procijenila da je to moja jedina šansa, budući da sam ozbiljan novac odlučila prije toga potrošiti na stan u Zagrebu, kada sam shvatila koliko je katastrofalna situacija u hrvatskoj showbiz industriji. Pogonila me ljubav prema pjevanju, ali i želja da iz ničega napravim nešto, neovisno o ikome drugome. Nemam komplekse, a imam jako samopouzdanje koje ne ovisi o vanjskim potvrdama, pa su meni ova neka vrijeđanja nakon izlaska bila normalna, dok bi većina mentalno potonula. Reality je za mene bilo sredstvo do cilja, a mnogi su me i podržali nakon izlaska.

Iz ove perspektive – biste li nešto mijenjali na svom glazbenom putu?

Ja bih, ali u svim okolnostima koje su bile oko mene i u meni, a kasnije u svijetu, to ionako ne bi bilo moguće. Međutim, kada gledam te neke kojima je sve "lijepo posloženo“ i koji su većinom razmažena derišta koja nemaju doticaj svijesti s normalom, uvidjela sam kako ta moja priča zapravo ima težinu i dubinu i u tom kontekstu da je treba što više brendirati. Trump je danas predsjednik Amerike, a postao je njen miljenik nakon realityja "Pripravnik“. Kolo sreće se okreće, a i životne uloge se mijenjaju i isprepliću, a tu će glazba biti samo jedna od mojih životnih uloga. Tek se zagrijavam.

Jeste li danas zaljubljeni? Kakav muškarac može osvojiti Vaše srce?

Nisam tip od zaljubljivanja, više sam od prave ljubavi, a za to mi treba puno vremena. Preskačem ta zaljubljivanja već desetljeće. Može me osvojiti muškarac koji je emocionalno inteligentan, koji je iskren, ima dubinu, ekscentričan je, neobičan, te priznaje svoje pogreške i ranjivosti. Muškarac koji donosi odluku da zajedno rastemo i radimo na sebi, a ne da se nadmećemo i da liječi agresivom i manipulacijom svoje komplekse i nedostatke na meni. Ja te neke negativnosti jako brzo i veoma dubinski pročitam, pa mi je običaj bio da se onda, ako mi nije stalo, iz dosade igram bez da išta puno komentiram, a ako mi je stalo – napuštam, otpuštam i idem dalje sama. Nisam žena od drame i ljubomore. Znam što želim, a to više nisu igranja, ni napuštanja, već izrazito ozbilje stvari. Sazrijela sam kao žena. Jako.

