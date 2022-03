Anna i Alex upoznali su se na zabavi u Londonu 2001. i vjenčali se pet mjeseci kasnije u Moskvi. Razveli su se 2006., ali su ostali u kontaktu, piše The Guardian. "Anna mi je rekla da joj je otac bio visoko u redovima KGB-a. Rekla je da je bio agent u 'staroj Rusiji'. Njen otac je kontrolirao sve u njenom životu i osjećao sam da bi učinila sve za svog oca", rekao je Alex za Telegraph. "Kada sam vidio da je uhićena zbog sumnje da je špijunirala, to nije bilo toliko iznenađenje da budem iskren. Pred kraj našeg braka postala je vrlo tajnovita, sama je odlazila na sastanke s 'ruskim prijateljima', a pretpostavljam da je to moglo biti zato što je bila u kontaktu s ruskom vladom", ispričao je Alex.