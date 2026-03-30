Vedrana Rudan prva u svijetu liječena inovativnom metodom: 'Evo mene u svjetskoj medicini'

"Prva sam u svijetu na kojoj su moji riječki doktori primijenili liječenje posljedica liječenja raka uz pomoć barokomore", napisala je na društvenim mrežama Vedrana Rudan otkrivši kako je prva u svijetu liječena novom terapijom: "Mislila sam, nadala sam se da ću biti upisana u svjetsku književnost, kad, evo mene u svjetskoj medicini."

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naime, liječnici KBC-a Rijeka primjenom nove metode, hiperbarične oksigenoterapije (HBOT), uspješno su sanirali zdravstvene komplikacije do kojih je došlo uslijed liječenja primarne bolesti kod pacijentice s tumorom žučnih vodova.

Predstojnica Klinike za tumore izv. prof. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med, objasnila je da je pacijentica prije godinu i pol liječena zračenjem zbog metastaza na jetri, ali i kako liječenje nije uspjelo. Zbog toga se razvila velika rana na dvanaesniku, a zbog te kronične rane pacijentica je izgubila oko 15 kilograma, imala je stalne jake bolove u trbuhu i mučninu, što joj je znatno pogoršalo kvalitetu života.

Unatoč standardiziranoj terapiji, tegobe nisu nestajale. No, nije nestajala ni nada!

Kako je objasnila predstojnica Klinike za tumore za Riportal, Rudan i liječnički tim odlučili su se pokušati tretirati njezinu ulceraciju s HBOT-om, a nakon provedene terapije pacijentica više nije imala bolove, mučnine te je značajno dobila na tjelesnoj masi.

Rudan je također pojasnila kako je dobila čak deset kilograma, ali, ono najvažnije, danas ponovno jede, hoda, pije i - živi.

"Ja vještica? Doktori čarobnjaci i svjetski prvaci? Ili ipak samo ekipa kojoj je medicina život", napisala je Rudan na Facebook-u zaključivši kako Rijeka ima sreće što ima tako sjajan tim liječnika.

