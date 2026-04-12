Vedrana Rudan otkrila što bi u životu napravila drukčije: ‘Voli li me itko? Tko sam ja?’

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) na svom je blogu objavila novu kolumnu pod naslovom “Da se još jedanput rodim”, u kojoj otvoreno i emotivno propituje vlastiti život, odluke i odnose.

U tekstu je iznijela niz intimnih razmišljanja o prošlosti i stvarima koje bi, kako piše, učinila drugačije. “Da se još jednom rodim… rekla bih sebi da jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvek… Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji”, napisala je, osvrćući se na djetinjstvo, ljubavne odnose i majčinstvo. U kolumni se provlače i teška pitanja identiteta i smisla: “Voli li me iko? Ko sam ja?”, zaključila je Rudan.

U nastavku prenosimo njezinu objavu u cijelosti: “Da se još jedanput rodim… Rekla bih sebi, jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvijek. Jednom neću biti curica i otići ću od mame zauvijek. Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji. Tukla bih dečke kad bi mi rekli da imam ružan nos i krakate noge. Znala bih da sam lijepa i da ću biti još ljepša i da neću plesati u vjenčanici uz kretena zato jer nije navukao kondom. Napravila bih test trudnoće, a onda abortus. Nekoliko mjeseci kasnije bila bih sretna jer nisam napravila abortus. Plesala bih na drugoj svadbi onako kako sam plesala na drugoj svadbi, vitka i uvučena u crno odijelo. Znala bih da je život kratak, ljudi zli, a ja slijepa. Znala bih da je život kratak, ljudi dobri, a ja slijepa. Satima bih gledala fotografije svoje djece i pitala se, tko je u pravu. Oni? Ja? Što znači biti u pravu? Što je istina? Zašto je danas ljubav plavo srce, a ne dugi, čvrsti zagrljaj i bljesak u očima? Voli li me itko? Tko sam ja? Princeza na zrnu graška? Sluškinja u vreći smeća?”

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Borba s teškom i rijetkom bolesti

Podsjetimo, poznata književnica već gotovo dvije godine vodi tešku i javnu bitku s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih vodova, koji joj je dijagnosticiran u svibnju 2024. godine. Iako je bila među malim brojem pacijenata kod kojih je operacija bila moguća te joj je odstranjen dio jetre, bolest se ubrzo vratila, a već nakon nekoliko mjeseci pojavile su se i metastaze na kostima i jetri. U svojim kolumnama bez zadrške je opisivala svakodnevnu borbu s jakim bolovima i iscrpljujućim terapijama, priznajući da se u jednom trenutku osjećala kao “kostur prekriven kožom”.

Zbog neizdržive patnje razmišljala je i o eutanaziji u Švicarskoj te je čak pokrenula proceduru, no na kraju je odustala jer joj zdravstveno stanje nije dopuštalo putovanje. Unatoč svemu, preokret se dogodio u ožujku ove godine u KBC-u Rijeka, gdje je postala prva pacijentica na svijetu podvrgnuta inovativnom liječenju hiperbaričnom oksigenoterapijom. Terapija je donijela značajno olakšanje, bolovi i mučnina su se smanjili, a njezino opće stanje se poboljšalo.

