Vanja Horvat: 'Iako mi je Mladen ogromna podrška, ne planiramo vjenčanje'

U svijetu prirodne kozmetike, zagrebačka poduzetnica Vanja Horvat se istaknula kao vizionarka koja je uspješno plasirala svoj brend, Zeotex, na zahtjevno korejsko tržište. Ova strastvena radoholičarka ne samo da stvara proizvode temeljenje na prirodnim sastojcima, već također balansira svoje poslovne ambicije s obiteljskim životom. U razgovoru za Net.hr, Vanja nam je otkrila kako uspijeva uskladiti svoj poslovni uspjeh s osobnim životom, a dotaknula se i priče o svom zaručniku koji joj pruža podršku na poslovnom putu, dok joj je glavni oslonac na onom privatnom.

Vaša kozmetika našla je put do Koreje… Jeste li očekivali takav uspjeh?

Uvijek se nadate i radite na tome da izađete izvan granica Hrvatske. To je naš cilj i tome težimo jer smo stvorili proizvode koji mogu biti globalno konkurentni. Bitna je kvaliteta, a kada je imate, sve postaje malo lakše.

Koji je proizvod otvorio put na korejsko tržište?

Prvo je to bila naša Derm krema i maska, a nakon što su isprobali naš trio detox za kosu, kombinacija Azuki maske s našim šamponom i regeneratorom bila je pravo otkriće. Svi su oduševljeni učinkovitošću jer kosa zaista raste i potpuno se regenerira. Naš zeolit prah masovno koriste za sve moguće svrhe, jer su vrlo svjesni važnosti zdravog načina života. Čak su i mene iznenadili s načinima na koje ga sve koriste. ;)

Foto: Privatni album

Na koje prepreke ste naišli?

Jedina prepreka bila je što nisu odmah mogli uvesti ZeoOral, iako su ga silno željeli, jer je regulativa vrlo zahtjevna. No i to je sada u procesu.

Koliko ljudi zapošljavate?

Mi smo mala, ali vrlo svestrana ekipa. Opet napominjem da sam izuzetno zahvalna mojim divnim suradnicima koji često rade i vikendima kako bi sve stigli na vrijeme i ispunili zahtjeve. Nas je sedmero, a imamo i 4 stalna vanjska suradnika.

Kome je namijenjena Zeotex kozmetika i koje sve probleme rješava?

Zeotex kozmetika je namijenjena svim generacijama, jer koristimo samo prirodne i učinkovite sastojke koji nisu štetni. Svaki naš proizvod prolazi detaljna ispitivanja kako bismo bili sigurni u njegovu učinkovitost koja je nama od svega najbitnija.

Primjerice, Derm krema je izvrsna za probleme s kožom, aknama, psorijazom, osipima i lišajevima. Pokriva širok spektar problema i izuzetno je efikasna. Azuki maska za vlasište vratila je osmijeh na lice jako puno ljudi jer je učinkovitost očigledna.

Foto: Privatni album

Kako izgleda vaš radni dan?

Budim se oko 6 u jutro, no radni dan počinje oko 9 nakon jutarnjeg treninga na hipodromu, i često traje do kasnog poslijepodneva. Tu je niz sastanaka, Zoom meetinga… Uživam u svakoj sekundi jer mi je rad na ovom projektu veliko zadovoljstvo.

Kako izgleda vaša beauty rutina?

Budući da radim s kozmetikom, važno mi je isprobati sve što je dobro na svjetskom tržištu, pa moja rutina trenutno nije baš rutina. No, uvijek mi je važno dobro oprati lice i nahraniti ga kvalitetnim i učinkovitim sastojcima. Odlazak u saunu je dio moje beauty rutine koji jako volim. Obavezno nedjeljom i u tjednu kada stignem stavim našu masku na kosu i te masku za lice pa kada me moj Mladen vidi takvu, redovito ga uhvati smijeh. U svoju beauty rutinu svakako uključujem i brigu o prehrani – uvijek perem voće i povrće u Zeolitu, jer je to bitno za zdravlje i blistav izgled kože.

Koliko se vaša rutina razlikuje od vremena kada niste bili na čelu Zeotex tima?

Ranije sigurno nisam isprobavala toliko proizvoda i nanosila ih na lice kao danas. Danas, iz želje da stvorimo što bolje proizvode, posebnu pažnju posvećujem beauty segmentu.

Kako balansirate privatno i poslovno?

Mladen i ja se nadopunjujemo, razumijemo i podržavamo, tako da je kod nas sve vrlo jednostavno. Volimo iste stvari, što je izuzetno važno. On je moj veliki savjetnik i u poslu, pa je lakše balansirati kada imate osobu kraj sebe koja sve razumije bez suvišnih riječi.

Ostaje li vam vremena za sebe?

Moje vrijeme je ujutro, kada svakodnevno odlazim na hipodrom. To me i dalje čini sretnom, uživam u društvu konja otkad znam za sebe, i jahat ću dok god mogu. Uvijek nađem vrijeme za najmilije i za sebe, jer mi je to vrlo važno.

Koliko vam je partner podrška u poslu?

Mladen mi je ogromna podrška u svemu. Dobro je znati da imaš nekoga kraj sebe na koga možeš računati kada zapne. Svaki njegov savjet je neprocjenjiv.

U dugogodišnjoj ste vezi i zaručeni. Planirate li uskoro vjenčanje?

Ne, ne planiramo vjenčanje. Nekako nam to nije bitno i ne vidimo razlog zašto bismo to napravili. Mi smo moderna generacija… hahaha, papir nam ne znači ništa u smislu da se volimo više ili manje. Imamo jedno drugo, sa ili bez papira, i to je jedino važno.

Koje su, po vama, karakteristike idealnog muškarca (ako takav postoji)? Što nikada ne biste tolerirali kod muškarca?

Dugo sam mislila da idealan ne postoji, i naravno, nitko nije idealan. No, s mojim Mladenom sam jer mi je upravo on pokazao koje karakteristike treba imati skoro pa idealan muškarac… Gotova sam ako ovo SKORO pročita! (smijeh) Ne toleriram agresiju ni od koga i ni zbog čega. Također, nisam tip osobe koja bi prešla preko prevare.

Foto: Privatni album

Često spominjete da uživate u ulozi bake. Koje rituale imate s unučicom? Jeste li stroga baka ili one koje razmaze unuke?

Biti baka…( smijeh) još mi je to čudno! No, nije mi čudno smišljati kako da uveselim to malo posebno biće. Naši rituali uključuju pečenje palačinki, što je postalo obavezno svaki put kad nam dođe. Također, odlazak na more je naš poseban ritual. Uživam provoditi vrijeme s njom, gledati je kako raste i razvija se u divnu i dragu djevojčicu. Kad je kod nas, dopuštam joj da mi 'pleše po glavi', i za čudo, u tome beskrajno uživam.