Valentina iz 'Gospodina Savršenog' otkriva tajnu vitke linije: 'Ne moram paziti na količinu čokolade'

Valentina iz 'Gospodina Savršenog', u showu je privukla veliku pozornost gledatelja svojim atraktivnim izgledom i karizmom. Diplomirana ekonomistica sa splitskom adresom, ne skriva da voli njegovati lice, šminkati se i dotjerivati. U razgovoru s nama, Valentina nam je otkrila svoje beauty rituale, što se sve može pronaći u njenom ormaru te što misli o estetskim korekcijama.

Kako izgleda vaša jutarnja i večernja njega lica? Koristite li neke posebne proizvode?

Imam normalnu kožu lica, na čemu sam iznimno zahvalna. Ujutro koristim čistač i hidratantnu kremu L'Adria, te zaštitni faktor La Roche-Posay. Navečer koristim Hada Labo kremu za lice i područje oko očiju.

Foto: Instagram

Idete li na neke posebne tretmane lica ili tijela?

Idem na redovita čišćenja lica, a za tijelo koristim pilinge od La Piela, te nakon svakog tuširanja nanosim kremu Bioderma Atoderm Ultra ili Rituals Magic Touch Body Cream.

Koji je vaš omiljeni drogerijski proizvod?

Trenutno je to sjajilo Urban Rose od Jana Nailsa, a također obožavam i Giorgio Armani Luminous Silk tekuće pudere jer su vrlo lagani i imate osjećaj da na licu nosite samo blagu kremicu.

Postoji li neki skupi proizvod, a da vas je razočarao?

Malkice me razočarao MAC Studio Fix jer su sve nijanse koje sam dosad probala imale prisutan narančasti ton koji mi se ne sviđa, premda je tekstura zaista sjajna.

Foto: Instagram

Jeste li se ikad podvrgnuli estetskim korekcijama ili možda planirate u budućnosti?

Nisam se nikad podvrgnula estetskim korekcijama niti imam u planu. Osobno mi sve prirodno uvijek izgleda najljepše.

Kako njegujete vašu kosu? Idete li često frizeru?

Frizeru idem redovito, svaka dva do tri mjeseca, na skraćivanje vrhova i tretmane za dubinsku hidrataciju kose, jer je moja kosa po prirodi jako suha. Za definiciju kovrča koristim kremu i Model Up Fluid od Medavita. Ljeti obavezno nanosim i SPF za kosu.

Šminkate li se često? Kako izgleda vaš svakodnevni make-up look?

Zahvaljujući dobroj genetici, nemam potrebu svaki dan stavljati puder i make-up općenito, iako volim šminkati se. Za svakodnevni look koristim maskaru, tuš, nude ruž za usne i rumenilo.

Foto: Instagram

Bez kojih proizvoda ne izlazite iz kuće? Što se sve može pronaći u vašoj torbi?

Nisam tipična žena koja sa sobom nosi torbu u koju stane pola kuće (smijeh). Gotovo uvijek nosim mini torbice u kojima imam dovoljno mjesta za ruž, sjajilo za usne i korektor.

Što se sve može pronaći u vašem ormaru? Koji vam je omiljeni modni komad i čega ima najviše?

U mom ormaru ima najviše odjevnih komada s leopard uzorkom, zatim crvenih haljina i ljetnih kompleta u svim bojama. Omiljeni modni komad ljeti je leopard kupaći kostim i crvena koktel haljina, a zimi preudobni dugi krzneni kaput La Šinjorina i visoke čizme do koljena.

Kako održavate vitku liniju? Pazite li na prehranu ili trenirate?

Vrlo sam aktivna, svakodnevno prakticiram dvosatni brzi hod od barem 10 do 15 kilometara, pa ne moram pretjerano paziti na količinu čokolade, a obožavam kuhati pa je uvijek nešto novo na meniju.

Foto: Instagram

Koji je vaš najveći porok kad je hrana u pitanju?

Kada je hrana u pitanju, moj najveći porok su gotovo svi proizvodi od Kindera.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad bolja sezona, nikad više gostiju, a ni kuća s bazenom: Kako su turisti preporodili Imotski?