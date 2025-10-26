Uznemireni Aca Lukas objavio potresnu snimku: 'Prolazim kroz pravu agoniju'

Poznati srpski pjevač Aca Lukas obratio se svojim obožavateljima na društvenim mrežama, vidno uznemiren zbog napada na njegovu obitelj, koje je nazvao "napadima od strane osobe sa psihičkim problemima". U emotivnom videu koji je objavio, nije mogao skriti ljutnju i odlučio je progovoriti o svemu što ga muči, naglašavajući da je najviše pogođen napadima na njegovu obitelj, koja mu je najvažnija stvar u životu, piše Kurir.

"Prolazim kroz pravu agoniju posljednjih dana, ali ovo ne mogu prešutjeti. Oni su dirnuli u ono što mi je najsvetije – moju obitelj. Takve stvari nikako ne mogu i neću tolerirati!", rekao je Aca Lukas u videu, izrazivši ogorčenje zbog svega što se dogodilo.

Pjevač je otkrio da se povukao iz estradnih konflikata, jer ne želi prisutsvovati u "baljezgarijama i budalaštinama", ali, kako tvrdi, čak i sada mu ne daju mira. "Smetam jer sam najbolji, šta sada?", poručio je, dodavši da ga oni koji ga napadaju pokušavaju oboriti "na bizaran i glup način", ali uzalud.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vi ste naučili jednog odbjeglog psihopata iz ludnice da napadne moju obitelj. Naučili ste ga da udari tamo gdje sam najslabiji, ali ne znate da ću tu zapravo biti najjači.", nastavio je. U cijeloj snimci nije rekao kome se obraća.

"Spremite se dobro, nema više šale, samo iz jednog razloga, jer ste mi udarili na obitelj, sram vas bilo. Nećete moći izaći na ulicu od sramote. Niko ne zna više od mene, niko nije luđi, ni hrabriji od mene.", poručio je za kraj uz brojne psovke.

Pjevač je također otkrio da se u njegovoj okolini vodi neka vrsta medijske igre protiv njega, ali da je uvjeren da je mnogo "jači" od svih koji ga pokušavaju oboriti. U svom stilu, Aca je obećao da će se nastaviti boriti protiv onih koji mu pokušavaju nauditi i da će ih "razotkriti" ako nastave.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražili smo kako preživjeti bez Vladinih mjera od studenog: Što je najviše poskupjelo?