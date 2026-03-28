Uživaju u talijanskim delicijama i vinu: Maja Šuput i Šime Elez podijelili romantične trenutke

Maja Šuput (46), poznata hrvatska pjevačica, otputovala je sa svojim partnerom, bivšim sudionikom Gospodina Savršenog Šimom Elezom (27) u Toskanu. Par je svoje obožavatelje počastio fotografijama iz Siene, a sada i iz predivne Firence, gdje su uživali u umjetnosti, gastronomiji i romantičnim šetnjama.

Moda i opušteni stil

Na prvoj fotografiji iz Firence, Maja je pozirala u traper kombinaciji, nasmijana i opuštena, pokazujući kako uživa u svakom trenutku putovanja. "Vino ima bolji okus u Toskani", napisala je uz galeriju, otkrivajući kako se opušta uz talijanske delicije i lokalna vina.

Kulturna iskustva

Tijekom putovanja Maja i Šime razgledali su najpoznatije znamenitosti Firence – od monumentalne katedrale Duomo di Santa Maria del Fiore, preko Piazze della Signoria, do veličanstvene Palače Pitti i unutrašnjosti muzeja. Par je istaknuo kako uživa u talijanskoj kulturi, gastronomiji i povijesnim ljepotama regije.

Sretni trenuci u Sieni

Podsjetimo, Maja se ranije javila iz Siene, s poznatog trga Piazza del Campo, gdje je u smeđoj kožnoj jakni izgledala opušteno i sretno dok ju je Šime vodio kroz uske, kamene uličice. Njihove fotografije na društvenim mrežama izazvale su brojne komplimente obožavatelja.

Pogled na bivšu vezu

Iako Maja sada uživa u novoj ljubavi, njezin bivši suprug Nenad Tatarinov (41) također je bio važan dio njezine životne priče. Maja i Nenad bili su u braku od 2019. do 2025. Kada su se upoznali, Nenad je radio kao direktor hotela u Šibeniku, a ubrzo je napustio tu poziciju i s Majom krenuo graditi poslovne projekte vezane uz njezin brend. Danas se fokusira na karijeru i nove poslovne izazove, a nedavno je zakoračio i u svijet društvenih mreža, otvarajući Instagram profil koji koristi isključivo za promociju nekretnina iz svoje ponude, više o tome pročitajte ovdje.

