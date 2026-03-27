NIJE MU LAKO /

Dok Maja i Šime uživaju na putovanju, Nenad Tatartinov iskreno govori o predrasudama

Dok Maja i Šime uživaju na putovanju, Nenad Tatartinov iskreno govori o predrasudama
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dok Maja Šuput i Šime Elez uživaju u toskanskoj idili, Majin bivši suprug Nenad Tatarinov okreće se novim poslovnim izazovima i ruši predrasude o svijetu nekretnina

27.3.2026.
15:56
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Dok glazbenica i poduzetnica Maja Šuput i prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime Elez pune baterije u idiličnoj Toskani, gdje dane provode istražujući slikovite ulice Siene i uživajući u talijanskim specijalitetima, Majin bivši suprug Nenad Tatarinov vodi jednu sasvim drugačiju svakodnevicu - onu ispunjenu poslovnim izazovima.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kako otkrivaju društvene mreže, Nenad Tatarinov fokusiran je na karijeru i nove poslovne izazove. Nedavno je zakoračio u svijet društvenih mreža otvorivši Instagram profil koji zasad koristi isključivo u poslovne svrhe promovirajući nekretnine iz svoje ponude.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dijeleći informacije o svom poslovnom putu, odlučio je otvoreno progovoriti o predrasudama s kojima se susreće u svom poslu.

Kako je objasnio, njegova je misija pružiti podršku klijentima kroz čitav proces kupovine i prodaje nekretnine: "Mnogi misle da su agenti samo za kupce koji traže luksuzne nekretnine, ili da su uvijek “samo zainteresirani za prodaju”. Ali u stvarnosti, naš posao je puno više od toga! Mi smo tu da vam pomažemo kroz cijeli proces, od savjeta, pregovaranja, do nalaženja savršene nekretnine. Naš zadatak nije samo prodaja, već i da vam olakšamo najveće odluke u životu."

Podsjetimo, kada je upoznao Maju Šuput, Nenad Tatarinov radio je kao direktor hotela u Šibeniku, no ubrzo je napustio poziciju u Šibeniku i s Majom krenuo graditi posao vezan za njezin brend. 

