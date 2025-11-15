Užasna prevara zavladala internetom: Objavili da je Jackie Chan umro, evo o čemu se radi

Legendarni akcijski glumac Jackie Chan živ je i zdrav, unatoč još jednoj internetskoj prevari koja je ovog tjedna počela kružiti društvenim mrežama. Lažna vijest o smrti 71-godišnjeg glumca ponovo se masovno širila, iako je riječ o još jednoj u nizu dezinformacija koje ga godinama prate.

Lažna vijest potaknuta umjetnom inteligencijom

Glasine su se pojavile na Facebooku i platformi X 10. studenog, kada je objavljena tvrdnja da je Chan navodno preminuo od komplikacija izazvanih starim ozljedama sa snimanja. U viralnoj objavi pisalo je kako je glumac “samo dan ranije” podijelio Instagram priču iz aviona uz poruku: ‘Vraćam se kući nakon susreta s Takeruom u Tokiju – još sam živ, ekipa! Ne brinite zbog sijede kose, to je za film.’

Zatim je navodno uslijedio “poziv” koji je najavio njegovu smrt riječima: ‘Gotovo je… liječnik je rekao da njegovo srce nije moglo izdržati još jednu vratolomiju.’ Objavi je bila priložena i fotografija generirana umjetnom inteligencijom, na kojoj je Jackie Chan prikazan u bolničkom krevetu. Jedna od stranica koja je širila dezinformaciju bila je Facebook stranica Stories About Us.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Godinama meta internetskih prevara

Chanov tim nije smatrao potrebnim oglasiti se jer je vijest potpuno lažna, a nijedan vjerodostojan medij nije izvijestio o njegovoj smrti. Internetom su se širile manipulirane fotografije i identičan tekst, što upućuje na koordiniranu kampanju širenja dezinformacija. Ovo nije prvi put da je Chan meta lažnih vijesti. Slične glasine pojavljivale su se i 2015. godine, također tvrdeći da je glumac preminuo od posljedica ozljeda ili bolesti. Najnovija verzija gotovo je ista, ali je dodatni element – AI fotografije – dao svemu prividnu vjerodostojnost.

Jedna korisnica platforme X podijelila je screenshot lažne objave uz kratki komentar: “Najnovija lažna vijest s Facebooka: Jackie Chan je preminuo. Nije.” Njezina objava pregledana je više od 10.000 puta.

Aktivniji nego što glasine sugeriraju

Nema nikakvih vjerodostojnih informacija o hitnom zdravstvenom stanju Jackieja Chana, niti je njegova obitelj ili tim objavio išta što bi upućivalo na probleme s njegovim zdravljem. Unatoč tome, glasine su se brzo širile, još jednom pokazujući koliko se dezinformacije mogu raširiti prije nego što ih provjere relevantni izvori.

Chan, poznat po svom akrobatskom stilu borbe i prepoznatljivoj komičnoj energiji, jedan je od najutjecajnijih majstora borilačkih vještina u povijesti filma. Njegova impresivna karijera uključuje klasike poput Rumble in the Bronx, Police Story, Drunken Master i rimejka The Karate Kid. Široj publici posebno je fascinantna činjenica da većinu opasnih scena izvodi sam.

U 71. godini Jackie Chan i dalje aktivno radi u filmskoj industriji i često se pojavljuje u javnosti. Upravo zbog svoje popularnosti često postaje meta lažnih vijesti. Podsjetimo, u svibnju je potvrđeno da se lakše ozlijedio tijekom snimanja, ali ništa što bi ugrozilo njegov život.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su najbogatiji glumci na svijetu? Brad Pitt, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio nisu ni u prvih 20