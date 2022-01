Atraktivna glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic, jedna je od najtraženijih glumica u Južnoj Americi. Poznata je po svojim ulogama u "Otimačici", "Zatočenici" te "Gospodarici tvoga srca". Gabrielu često prozivaju zbog odlaska na kirurške operacije zbog kojih, kako i njezini obožavatelji tvrde "uopće više ne liči na sebe". No, osim "hejterskih" komentara, glumica i njezina obitelj bila je i u još opasnijim situacijama. Naime, njezina ju je asistentica Marcia Fernández Babio četiri mjeseca potajno pokušavala otrovati. I nije stala samo na poznatoj glumici. Pokušala je otrovati i njezinu majku, sina te sluškinju. Asistentica je isprva bila zaposlena kako bi špijunirala Gabrielinu blizanku Danielu, no kad je Daniela shvatila što se događa, Gabriela je zaposlila Babio kao asistenticu. Ona joj je potom u piće i hranu stavljala spoj amonijaka korišten u otrovu za štakore. Kako neki izvori tvrde, sve je to radila kako bi se osvetila za seksualno zlostavljanje koje je trpila od Gabriele.