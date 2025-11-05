Uskoro počinje snimanje filma o Halidu Bešliću: 'To je priča o čovjeku koji je ujedinio ljude'

Život i karijera jedne od najvećih glazbenih ikona s ovih prostora, Halida Bešlića, koji je preminuo početkom listopada, uskoro će biti ispričani na filmskom platnu. Poznati estradni menadžer iz Bosne otkrio je da će snimanje biografskog filma o legendarnom pjevaču uskoro početi, a projekt bi trebao publici približiti čovjeka koji je svojim pjesmama i skromnošću obilježio čitavu regiju, piše Kurir.

Od Knežine do zvijezda

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u rodnoj Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih godina, do trenutka kada je postao jedna od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda na ovim prostorima. Poseban naglasak bit će stavljen na događaje koji su obilježili njegov život – tešku prometnu nesreću koju je preživio, njegovu nepokolebljivu ljubav prema obitelji i publici, brojna humana djela, ali i postojanost kojom je, unatoč ogromnom uspjehu, zadržao jednostavnost i toplinu.

Ovaj filmski projekt, kako doznaje Kurir, prikazat će Halida onakvog kakvog publika možda nikada nije vidjela.

"Već se u bosanskoj čaršiji priča da se radi na realizaciji filma o ovom velikom umjetniku. Halid je simbol jedne epohe. Njegova životna priča nosi u sebi sve – radost, tugu, borbu i ponos. To nije samo film o pjevaču, nego o čovjeku koji je kroz glazbu ujedinio ljude", rekao je menadžer koji stoji iza projekta, naglasivši pritom da još ne želi otkrivati detalje:

"Ne želim biti taj koji će prvi javno govoriti o filmu. Kada se dovrši scenarij i porazgovara s njegovom obitelji, sve će biti službeno objavljeno. Za sada je sve na razini ideje, jedne lijepe ideje koja polako počinje živjeti", dodao je.

Halidova želja

Sam Halid je, još za života, jednom prilikom komentirao mogućnost snimanja filma o sebi. Tada je kazao da bi mu to bila čast, ali i da osjeća stanovitu dozu straha od toga kako bi sve moglo izgledati.

"Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvijek bio svoj", rekao je tada.

Kad će biti premijera filma o Halidu?

Snimanje filma planirano je na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, zemljama u kojima je Bešlić ostavio dubok trag među publikom. Ako sve bude po planu, premijera se očekuje krajem 2026. godine.

Film o Halidu Bešliću bit će, kako se očekuje, više od biografije – bit će to emotivni hommage čovjeku koji je pjesmom i dobrotom obilježio generacije.

