Voditeljica Uršula Tolj na Instagram storyju objavila je fotografiju iz lifta pa obožavateljima otkrila što je doživjela od strane jednog policajca u zagrebačkom MUP-u.

"Bila u MUP-u po osobnu od male. Evo ovakva, s maskom na licu i policajac me prepoznao", napisala je Uršula pa nastavila: "Ja njemu: Pa kako ste me prepoznali?, a on meni: Pa kako ne bih najbolje noge HRT-a prepoznao", zaključila je voditeljica uz hashtag #osiguratćuih.

Voditeljica je na sebi, ispod debele zimske crvene jakne, imala suknju ili haljinu te visoke čizme. Podsjetimo, Urušla često bira upravo suknje ili haljine za vođenje emisija pa je nekad gledatelji znaju i kritizirati. Poručuju joj da je to neprimjereno.