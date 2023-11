Nakon što je osvojila 27 nagrada za svoje nastupe u "Seinfeldu", "Veepu" i drugim izvanrednim projektima i uz sve to preživjela rak dojke, Julia Louis-Dreyfus je na misiji pomoći starijim ženama posvuda da ponovno procvjetaju. Poznata kao "zagovornica starenja", glumica želi pokazati drugima da godine nisu prepreka.

Louis-Dreyfus jedna je od najpoznatijih komičarki svoje generacije i ne prestaje nasmijavati ljude, čak ni u svojim šezdesetima. Karijeru je započela kao članica glumačke postave Saturday Night Live 80-ih zajedno s drugim legendama komedije, poput Eddieja Murphyja, Billyja Crystala, Martina Shorta i drugih. Ali njezin trijumfalni uspon do slave započeo je sa Seinfeldom, legendarnim sitcomom koji joj je pomogao da u više navrata osvoji Zlatne globuse, Nagrade Udruženja filmskih glumaca i Američke nagrade za komedije.

Malo se glumaca i glumica može pohvaliti sudjelovanjem u jednoj od najuspješnijih emisija na televiziji, a Louis-Dreyfus je to pošlo za rukom barem dva puta — prvo, kao što smo spomenuli, sa Seinfeldom, a potom i s Veepom. Satira, s Louis-Dreyfus u glavnoj ulozi, bila je toliki hit da je kući odnijela nagrade Primetime Emmy 6 uzastopnih godina od 2012. do 2017. kao glavna glumica u humorističnoj seriji. Ukupno je Julia Louis-Dreyfus bila velika pobjednica 27 puta u karijeri.

Međutim, Juliji je stigla vijest da joj je dijagnosticiran rak dojke. Komičarka je otkrila da je njezina reakcija bila: "Smijala sam se, a onda sam postala histerična, plakala, jer sam bila prestravljena." No, s rakom se suočila kao pravi borac. Glumica je morala proći dvostruku mastektomiju i 6 krugova kemoterapije, no do 2018. službeno je bila bez raka.

Cjelokupno iskustvo dalo je Louis-Dreyfusu zahvalnost za život. Rekla je: "Tako sam sretna što sam ovdje. Mislim da više uživam u stvarima.” Od tada je glasno govorila o svom stavu protiv starenja i inspirirala žene posvuda.

Kad je ušla u šezdesetu, Louis-Dreyfus je primijetila da starije žene imaju potpuno drugačiji tretman u Hollywoodu i društvu u cjelini. Jednom je rekla: "U našoj kulturi starije su žene u velikoj mjeri nevidljive. I to je tragično.” Glumica je otkrila da ju je da progovori inspirirao dokumentarac Jane Fonda, "Jane Fonda u pet činova". Shvatila je da ne želi stati na već brojnim uspjesima. "Obožavam to. Želim biti zdrava, nastaviti s jako cool stvarima i usput steći nove prijatelje.”

Uz to, Louis-Dreyfus je vrlo otvoreno govorila o prihvaćanju starenja raširenih ruku. Ispričala je kako je upoznala 81-godišnju spisateljicu Isabel Allende, koja je glumicu impresionirala svojim načinom razmišljanja. Objasnila je: "Ona jednostavno radi što god želi. Ona je potpuno neopterećena na način na koji nije bila kad je bila mlađa.”

Louis-Dreyfus se prisjeća koliko ju je spisateljica inspirirala, rekavši: "I rekla sam joj, 'Isabel, jedva čekam da imam 83 godine'. Mislim, stvarno."

Glumica je rekla da, iako joj je zbog snimanja teško pravilno se brinuti o sebi, pazi da jede zdrave grickalice i ostane aktivna. Podijelila je: "Osim planinarenja, volim i fitness… Mislim da je to jako važno i da se svatko osjeća bolje nakon što to odradi."

No, najveći savjet koji ima za žene njezinih godina je štedljivo korištenje šminke. "Manje je zapravo više - pogotovo kada je u pitanju šminka. Otkrila sam da je velika pogreška koju lako možete učiniti i koja vas momentalno stari stavljanje preteške podloge. Sve što radi je definiranje linija koje imate", rekla je glumica, a prenosi Bright Side.