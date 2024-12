Upoznali su se u showu, promijenili i zaljubili. Sada planiraju vjenčanje: Bivši kandidati otkrili detalje

Sedma sezona showa ''Života na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo donijela je neke zapanjujuće transformacije kandidata od kojih su se neki i zaljubili, a riječ je o Silviji Temšić i Mislavu Vlašiću. Naime, par se zaručio nakon točno godina od ulaska u show i to na ljeto. Da su jedno za drugo, shvatili su nakon deset dana poznanstva, a za RTL.hr otkrili su datum vjenčanja.

"Pripremamo se za vjenčanje koje će biti 27. rujna 2025. Salu smo odabrali u okolici Zagreba pa da bude na pola puta mojoj obitelji, kao i Mislavovoj. Radi se o istočnom dijelu Zagreba", rekla je Silvija i otkrila kako su dogovorili doslovno sve - cvjećarku, salu, bend, fotografa… Prstene smo dali izraditi. Vjenčanicu mi je kupila mama, još ću samo pred kraj otići kod krojačice da je preradimo, a Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja", otkrila je.

Foto: Instagram

A što je sa stresom?

Kako kaže Silvija RTL.hr., oboje su vrlo tradicionalni te će vjenčanje biti u tom duhu.

"Želimo održati tradiciju. Bit će okupljanje i kod mene i kod njega, on će onda doći do mene, a poslije crkve idemo u salu."

Ipak, bivša kandidatkinja nije krila da joj je cijela organizacija donijela i nešto stresa: "Kad smo krenuli u to, ja sam više bila pod stresom, ali uspio me smiriti i reći da ja ne slažem svadbu sama nego da smo zajedno u tome i da će on pomoći. Što god da se događa, da je na raspolaganju."

