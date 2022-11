No, kada su se konačno prvi put susreli, pjevač nije baš bio inspiriran. Lisa Bonet i Lenny Kravitz upoznali su se nakon koncerta grupe New Edition i 'sviđa mi se tvoja kosa' bila je prva rečenica s kojom se pjevač predstavio. Brzo su se sprijateljili i postali bliski, što je primijetila i Lennyjeva tadašnja zaručnica Ming See Lau, koja je nedugo nakon raskinula zaruke s pjevačem. Lennyjevo i Lisino prijateljstvo s vremenom je postajalo sve čvršće i prisnije te su čak jedno vrijeme živjeli zajedno kao cimeri. Jedne večeri za vrijeme snimanja u studiju, Lisa se na putu prema toaletu spotaknula na kablove na podu i pala ravno u Lennyjevo naručje.