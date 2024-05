Upoznajte likove nove originalne serije "Skriveno u raju" u kojoj su glavne uloge preuzeli Matej Zemlić i Gaja Filač, a epizode nove serije možete pratiti od ponedjeljka 13. svibnja na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

LARA DOLENC (Gaja Filač)

Lara je istinski ekolog koja je upravo završila studij biologije. Čeka je samo diplomski rad. Riječ je o prirodnoj ljepoti koja prvenstveno nastoji riješiti problem ljudskog onečišćenja svjetskih mora i oceana. Čak i sam kamp u kojem ljetuje dijeli njezin trud.

Larina prošlost obilježena je tragičnim događajem jer je u morskoj nesreći u sedamnaestoj godini izgubila oca. Očeva smrt teško ju je pogodila, ali je morala ostati jaka zbog majke koja i nakon pet godina duboko tuguje.

Ovo ljeto u kampu donosi joj iskustvo tečaja ronjenja, rada, brige za okoliš i novih iskrica ljubavi. Ali put do ljubavi neće biti tako lak.

Foto: RTL

MARK STEINER (Matej Zemljič)

Mark ima sve na prvi pogled, naočiti student medicine koji dolazi iz ugledne i dobrostojeće medicinske obitelji. Ljubljanska košulja koja mnogima daje dojam uzvišenosti i nedostupnosti. Ima, barem naizgled, uspješnu karijeru u obiteljskoj klinici. No čini se da je Mark sada ovu karijeru stavio na čekanje. Na veliko razočaranje njegove nadobudne i poduzetne majke.

Cinizam iza kojeg se krije samo je fasada iza koje Mark skriva traumatično iskustvo iz prošlosti. Sjećanje i osjećaj krivnje neprestano ga izjedaju, što je i razlog da se na neko vrijeme povukao sa studija, kako bi se konačno suočio sa svojim iskustvom i prevladao ga. Hoće li mu Lara biti put do toga ili prepreka?

Foto: RTL

dr. Julija Steiner Kramarič (Sabina Kogovšek)

Julija je ambiciozna žena kojoj uspjeh i ugled znače sve. Puno se kladi na vanjski izgled i status koji su pokazatelji društvenog uspjeha. Za svoje ideje i postavljene ciljeve spremna je probiti mnoge granice.

Ona je fini ljubljanski snob koji sebe vidi kao visokoobrazovanu ženu naprednih ideja. Puno se kladi na to što okolina misli o njoj i njezinoj obitelji, vanjski izgled i dojam za nju su ultimativni pokazatelji statusa. Ujedno je i žena koja ne priznaje lako poraz.

Foto: RTL

dr. Edvard Steiner (Aleš Valič)

Edvard je čovjek visokih moralnih načela. Zbog svoje profesionalnosti i čestitog moralnog stava vrlo je cijenjen među svojim kolegama i ima velik utjecaj u slovenskoj javnosti. Obitelj mu puno znači, a ovo ljeto posebno želi uživati ​​u društvu unuka Marka.

Edvard je zagovornik činjenice da zdravstvo treba biti dostupno svima, a tu on i njegova kći Julia dolaze do brojnih nesuglasica i nepremostivih proturječja. Edvard je pun razumijevanja i pažljiv djed svojim unucima Marku i Eli, a posebno mu je Ela najdraža. No, čini mu se da Julija previše zahtijeva od svoje djece.

Tijekom bezbrižnog uživanja u ljetu, sjećanja ga često odvedu do pokojne supruge Milene, koja je prije deset godina umrla od podmukle bolesti. Parcela u kampu, koju je kupio zajedno s njom, tako je njegova sretna uspomena na prošlost, koja se više nikada ne može oživjeti.

Foto: RTL

DAVID KRAMARIĆ (Blaž Valič)

Julijin suprug i Markov očuh suzdržani je, introvertirani inženjer s jakom kreativnom crtom. Tijekom svoje karijere izgradio je toliku reputaciju da posljednjih godina može jako dobro zarađivati ​​kao nezavisni programer i visoko specijalizirani konzultant. Kod kuće ima mir i zato uglavnom radi od kuće u svom minimalistički uređenom kutku. Radnim danom veseli se ručkovima s kćeri Elom koje s velikom ljubavlju priprema.

Foto: RTL

ELA KRAMARIĆ (Mei Rabič)

Dvanaestogodišnja Ela je uzorna učenica i poslušno dijete. Njezina ambiciozna majka je kratko drži jer želi da joj kći uspije u životu, po njezinim standardima naravno. Ela se najbolje osjeća kada je sama s ocem, ali i s Edvardom i Markom. Ela i Mark imaju prekrasan odnos stariji brat-mlađa sestra, Mark je često štiti od Julije kada prelazi granicu.

Foto: RTL

JANA DOLENC (Tanja Potočnik)

Nakon što je izgubila muža, Jana se posebno zaštitnički ponaša prema Lari. Želi joj dobro pa posjećuje i kamp, ​​što je za Laru opterećujuće. Jana je inače uspješna ilustratorica koja svoju inspiraciju nalazi između Ljubljane i kampa Paradiso.

Nakon suprugove smrti, Jana je uvjerena da je umro i dio nje. Suočena s boli gubitka, sklonila se u posao i brigu o njihovom jedincu, što je za Laru prilično opterećenje jer joj majka stoji na putu do odrastanja.

U njihovoj vezi, jer je jako voli, želi biti pažljiv, kako bi ona što više živjela svoj život.

NADA BUČAR (Aleksandra Balmazović)

Janina sestra Nada ima ispunjenu karijeru, s ključnom misijom pomoći bližnjima, a to čini u obitelji, profesiji i drugdje

Ona je topla, osjećajna žena, otvorena i strastvena. Jani i Lara bili su velika podrška i pomoć tijekom Blaževe smrti, ali iu razdoblju nakon nje. Ima iskren odnos, posebno sa svojom nećakinjom Larom, koja je ohrabruje u njenim ambicijama i željama za samostalnošću.

RENATO STRAŽAR (Primož Vrhovec)

Renato je bivši obavještajac Sove, ali nije napredovao u karijeri. Zato je nedavno odlučio biti sam svoj gazda i otvorio tvrtku za sigurnosno savjetovanje. U priču

godine kao špijun obitelji Steiner, upravo zbog donošenja novog zakona o zdravstvu. Njegove informacije igraju ključnu ulogu u tome.

INES GUARD (Sandra Debelak)

Ines je Renatova partnerica i wellness poduzetnica koja jako drži do izgleda i položaja. Svoj odnos s Renatom želi poboljšati djetetom, za kojim silno teži, ali u svom nastojanju čini kobnu pogrešku.

Foto: RTL

FRANK KOVAČ (Gaber Kristjan Trseglav)

Dobroćudni mesar, stručnjak u svom poslu, kojeg u životu vodi supruga. Njegova Meri njegovo je sunce i obožava je iznad svega. On je zavedeni jadni Slovenac koji voli pjevati dobru domaću glazbu i voli narodnjake.

Jednostavan momak, topao i duhovit, s jednom malom manom. Unatoč tome što dobro zarađuje od popularne ljubljanske butik mesnice, i dalje je izrazito škrt. Svake godine ruši vlastite rekorde koliko malo troši na odmor.

MERI KOVAČ (Vesna Pernarčič)

Meri u obitelji Kovač nosi hlače i ujedno najzanimljivije naočale u cijelom kampu. Ona voli Frenka i njihove svađe su kratkog vijeka zbog Merijinog trošenja, a češće zbog njezina uplitanja u druge stvari. Svaki put se također vrlo brzo isplate.

Meri je glasna i živahna radnica, glavna tračerica u kampu, koja uvijek beskompromisno iznosi svoje mišljenje i bez zadrške se uvlači u druge, ali zapravo ima dobro srce. Iskreno voli svog supruga i svoju djecu, a s ponosom kaže da su ona i kćer Saška najbolje prijateljice.

SAŠKA KOVAČ (Mila Peršin)

Saška je živa slika svoje majke Meri. Najbolji su prijatelji i vjeruju jedno drugom u svemu. Prije svega, svi podaci o svima prisutnima u kampu. Glasna je, voli plesati, ali zna biti i dosta napadna. Ambicija joj je postati vizažistica i uspješna vizažistica vlogerica.

Odmalena je zaljubljena u Dina, koji joj je tek prošlog ljeta posvetio nešto pažnje. Zato stvara iluziju velike ljubavne priče. Ali sve nije tako jednostavno na prvi pogled.

KEVIN KOVAČ (Patrik Novak)

Dvanaestogodišnji Kevin školski je primjer punoglavca, nabrijanog "mulča" pune energije, koji poput rakete juri po kampu, neprestano tražeći prilike za nove podvale. Njegova simpatičnost i simpatičan izgled (doveden do posljednjeg detalja) uglavnom ga spašavaju većih problema, ali to ne znači da ne ide na živce odraslima u kampu.

HRVATSKI KONJ (ALEN ŠALINOVIĆ)

Hrvoje je vlasnik istarskog kampa u koji odlaze protagonisti naše serije. On je glasan, pričljiv Istrijan koji se i jako voli šaliti. Sustanari su mu kao druga obitelj. Edvard, koji redovito ulaže u kamp, ​​ima status posebnog gosta. Hrvoje realizira i rijetko obećane nadogradnje kampa.

Foto: RTL

DINO (Hrvojev nećak – MATINO ANTUNOVIĆ)

U stricu Hrvoju Dino prvenstveno vidi nestalu očinsku figuru, a sva je ljeta od ranog djetinjstva provodio upravo u kampu. Vođenje tečaja ronjenja upoznalo ga je s Larom, a tijekom pohađanja tečaja omogućio joj je i rad u kampu. Njihov odnos je opušten, ali pun ljubomornih iskrica.

NINA (MELANI MEKICAR)

Nina je Larina najbolja prijateljica iz srednje škole. Iako studira u Španjolskoj, on i Lara redovito su u kontaktu i javljaju jedno drugome što im se događa.

Nina živi pravi studentski život, za kojim potajno žudi i Lara - život u inozemstvu, nova poznanstva, ljubavi, avanture, ekološke rasprave i nadasve život bez nadzora roditelja. Nina je prava prijateljica koja stoji uz Laru. Uvijek je nasmijana i uvijek govori ono što misli.

Seriju "Skriveno u raju" možete pratiti od ponedjeljka 13. svibnja na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

