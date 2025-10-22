Upoznajte Grigora Baždara: 'Imam puno više za ponuditi od snimanja samog sebe...'

U svijetu u kojem svi žele biti influenceri, a rijetki zaista imaju što reći, Grigor Baždar (31) stoji kao dokaz da autentičnost još uvijek ima težinu. On nije samo lice s društvenih mreža, on je ideja o tome kako spojiti karijeru i osobni razvoj u jedno prepoznatljivo “ja”. Preko tjedna vodi evente koji zahtijevaju hladnu glavu i brze odluke, a u slobodno vrijeme pretvara svakodnevicu u sadržaj koji inspirira, nasmijava i motivira.

Kao event direktor, Grigor zna što znači ritam, tempo i odgovornost. No iza uredske preciznosti skriva se strast prema estetici, ljepoti detalja i konstantnom radu na sebi – od treninga i zdrave prehrane do njege kože i balansa uma.

Grigor ne juri trendove, on ih promatra, filtrira i koristi tek kad se uklapaju u njegov svijet. Upravo zato djeluje toliko prirodno, kao netko tko ne pokušava “biti u trendu”, nego jednostavno jest. U vremenu u kojem autentičnost postaje rijetkost, on dokazuje da se najviše ističu oni koji ostanu dosljedni sebi - i da dobar sadržaj ne mora vikati da bi bio primijećen.

Za početak – tko je Grigor?

Ovo mi je uvijek najteže pitanje, ali pokušat ću što kraće i jednostavnije, ja sam 31-godišnji event direktor u agenciji Alert, no mislim da me dio ljudi više prepoznaje preko mog TikTok profila, gdje objavljujem lifestyle sadržaj. Veliki sam ljubitelj estetike i svega lijepog, ali jednako tako volim ulagati u sebe i svoje zdravlje, odnosno u svoju dugovječnost - od fitnessa i prehrane pa sve do skincarea.

Kako je izgledao vaš početak na društvenim mrežama? Što vas je motiviralo da počnete snimati i dijeliti sadržaj?

Najviše su me motivirali ljudi iz mog bliskog kruga koji se ovime bave godinama. Uvijek su mi govorili da sam lud što ne snimam, jer “imam cool posao, dobro izgledam, imam stila, živim u lijepom stanu” - i da je to sve nešto što bi ljudima bilo zanimljivo gledati jer nije baš tipično. Dugo sam se tome opirao jer sam, kao i većina ljudi, mislio da nikoga ne zanima što ja imam za reći i zašto bi itko gledao moj sadržaj. Ali imao sam sreću da sam bio okružen ljudima koji “nanjuše” potencijal i, nakon mjeseci nagovaranja, konačno sam se odvažio i objavio prvi video.

Taj prvi video je stvarno jako dobro prošao i dao mi je potvrdu da ipak postoji publika koja to želi gledati. U početku sam mjesecima, čak gotovo godinu dana, objavljivao tjedne vlogove. Iako to nije bilo tako davno, tada sam živio puno drugačijom dinamikom - stalno sam negdje bio, puno sam se družio i bilo je najjednostavnije samo snimati vlastiti život.

TikTok je ubrzo postao “vaša” platforma – u kojem trenutku ste shvatili da možete živjeti od društvenih mreža?

Još uvijek nisam to shvatio ha-ha. Prošle godine su se suradnje zarolale i tada sam shvatio koliko je zapravo lako bilo doći do toga, ali unatoč tome, društvene mreže i dalje koristim samo kao dodatni izvor prihoda.

Koliko vam je teško balansirati “klasičan” posao event direktor u agenciji i aktivnost na društvenim mrežama? Kako uspijevate sve uskladiti?

Iskreno, prilično teško. Jedan sam od ključnih ljudi unutar agencije Alert i imam puno odgovornosti, pogotovo jer radimo u industriji u kojoj radno vrijeme zapravo ne postoji. Nerijetko sam do kasno na eventima, montažama i demontažama.

Prioritet su mi moj full-time posao i treninzi, to u danu mora biti odrađeno i za to uvijek pronađem vrijeme. No tu nastaje problem jer moj drugi posao, onaj kreatora sadržaja, često pati. Ne volim forsirati snimanje samo zato da izbacim nešto, već čekam trenutak kada osjetim da imam ideju vrijednu objave. Jako je teško smisliti nešto novo kad ti je raspored zatrpan, a glava stalno u deset drugih projekata paralelno. Radije ću pričekati dobar trenutak nego objaviti nešto samo da ostanem “prisutan”.

Posvećujete puno pažnje svom sadržaju, bilo da je riječ o putovanjima ili jednom sasvim običnom danu. Stignete li se posvetiti sebi – trening, odlasci na kave ili slično?

Mislim da sam dijelom već odgovorio u prethodnom pitanju ha-ha. Istina je da posvećujem puno pažnje sadržaju, ali po mom osjećaju ne onoliko koliko bih htio, već onoliko koliko stignem. Najviše pažnje posvećujem svom primarnom poslu, zatim sebi, a najmanje produkciji sadržaja. Najbolje ideje mi dolaze kad sam opušten i imam vremena, a taj luksuz već dugo nemam. Nisam oduševljen time, ali s trenutnim životnim stilom to je jedini realan balans.

Svaki slobodan trenutak koristim za trening jer mi je jako važno što dulje u životu ostati fit i ne ispasti iz rutine, jer je to put do dugovječnosti. Osim toga, trudim se što češće ugurati neku večeru ili druženje s dragim ljudima jer me to najviše smiruje i puni baterije.

Puno pažnje posvećujete i modi. Kako biste opisali svoj modni stil? Koji su ključni komadi u vašem ormaru bez kojih nikada ne biste mogli?

Isto kao i sa sadržajem, imam osjećaj da svoj stil svake sezone malo “reinventam”. Ne bih rekao da ga mijenjam, više ga unapređujem. Da ste me ovo pitali prije godinu dana, rekao bih nešto poput urbane elegancije sa street style elementima. Trenutno sam u fazi da sam većinski prerastao street style i prešao na jednostavnu, bezvremensku casual eleganciju.

Da me vidite na ulici, uvijek ću izgledati sređeno, ali kad pogledate svaki komad zasebno, to su jako klasične, bazične stvari: jednobojna majica, traperice ili elegantnije crne hlače, jednostavna jakna, čizme...

Komadi bez kojih ne mogu? Apsolutno obična crna ili bijela majica kratkih rukava idealnog kroja – u tome sam 80% svog vremena. Drugi bi bio dugački kaput, jer jednako dobro ide na traperice, odijelo ili čak trenirku. I naravno – sunčane naočale. Bez njih ne idem nigdje.

Jeste li osoba koja voli kupovati statement komade ili ne bježite od fast fashiona?

Uf, i jedno i drugo. Problem sa statement komadima je što su jako pamtljivi i onda brzo dosade, tako da se trudim kupovati neke klasične komade koji se lako kombiniraju s ostatkom moje garderobe i koji mi neće brzo dosaditi. Od fast fashiona još uvijek ne bježim, ali sam primijetio da sve više i više obraćam pažnju na materijale i izbjegavam komade koji mi se sviđaju, ali su očigledno nekvalitetni.

Koji je najhrabriji komad koji ste ikada odjenuli? Jeste li se ikada zbog mode osjećali van svoje zone komfora?

Bilo ih je dosta, iskreno. Ne bojim se eksperimentirati, ali nakon svih tih faza shvatio sam da ipak nema do provjerenih kombinacija. Kad danas pogledam neke outfite koje sam nosio za određene prilike, pitam se što mi je bilo – ali to je potpuno normalno kad testiraš granice i tražiš svoj stil.

Prednost ove industrije je što si stalno okružen ljudima koji se izražavaju kroz odjeću i nikoga nije strah riskirati, pa se automatski i ti osjećaš sigurnije. U tom okruženju nemaš osjećaj da si izvan zone komfora. Ali da sam iste kombinacije nosio negdje na kavi u centru – vjerojatno bih se osjećao.

Koje beauty proizvode smatrate esencijalnima za svakog muškarca i koristite li ih sami?

Ovo je vrlo jednostavno – SPF. I to svaki dan. Ne samo na plaži, ne samo kad je sunce i ne samo kad ste vani. UV zrake prolaze kroz oblake, kroz prozore, a i svjetlost ekrana radi štetu na koži. To se može jako lako prevenirati samo jednim korakom ujutro.

Naravno, tu su i umivalica i krema za lice, ali to većina muškaraca danas ionako koristi. SPF je još uvijek najzapostavljeniji, a zapravo najvažniji.

Ako biste morali odabrati samo tri beauty proizvoda, koji bi to bili i zašto baš oni?

Jako teško pitanje jer stalno isprobavam nove proizvode, ali neka budu ova tri:

SPF – najvažniji je za očuvanje mladolikosti kože, a sklon sam i hiperpigmentacijama pa ga uvijek koristim. Nisam preizbirljiv, samo mi je bitno da je fluid i da se brzo upija.

Losion za tijelo sa salicilnom kislinom, primjerice, od brenda CeraVe ili novog hrvatskog brenda Sopele koji će se uskoro lansirati, a kojeg sam imao priliku isprobati. Čine kožu jako glatkom, pogotovo ako se često brijete i imate iritacije.

Parfem – osjećam se doslovno gol ako izađem bez parfema.

Kako se nosite s pritiskom da morate uvijek biti “u trendu” na društvenim mrežama? Padate li na trendove uopće?

Rekao bih da se dobro nosim, prvenstveno zato što mi društvene mreže nisu primarni posao i ne ovisim financijski samo o tome. Jedino se ponekad podsvjesno opterećujem ako dugo ništa ne objavim, jer znam koliko te brzo ljudi zaborave kad im se prestaneš pojavljivati na For You pageu.

Nitko nije potpuno imun na trendove, pa tako ni ja. Najnoviji primjer je Rimowa maskica za iPhone koju sam kupio potpuno iracionalno, ali bila je posvuda na TikToku i vizualno stvarno diže mobitel na višu razinu. Kupio sam je dok sam bio na putu jer je svugdje rasprodana, a uz to se kod nas ne može nabaviti.

A znate što je najbolje? Ja ni nemam najnoviji iPhone i pitanje je kad ću ga nabaviti, jer ga nigdje nema... Tako da budite sigurni da ću napraviti video o tome čim ga se dočepam ha-ha.

Koji su vaši savjeti kako i dalje biti u trendu, ali bez da se troši previše novca?

Po meni je puno važnije da ljudi za vas kažu da imate stila nego da ste “trendy”. Stil traje, trendovi prolaze. A formula za muški stil je danas jednostavnija nego ikad: nekoliko bazičnih kvalitetnih majica u neutralnim bojama, traperice ravnog kroja, jedne elegantnije široke hlače, dugački kaput ili dobra kožna jakna s kragnom, čizme ili kvalitetne niske tenisice s tankim đonom i već imate garderobu koja funkcionira u svim kombinacijama.

Držite se jednostavne palete boja i sve će se lako slagati jedno s drugim, a uvijek ćete izgledati dotjerano. Osim toga, jako je važno poznavati proporcije koje laskaju vašem tijelu. Ja sam niži, pa biram kraće jakne ili majice koje umetnem u hlače jer mi to vizualno izduži noge. Na fotografijama izgledam više nego što jesam, a to je isključivo zbog igranja s krojevima i proporcijama.

Jeste li ikada odbili suradnju jer se kosila s vašim moralnim načelima?

Da, naravno. Jako sam izbirljiv po pitanju suradnji jer želim ostati u domeni sadržaja koji je usklađen s mojim životnim stilom ili barem s onim kojem težim. Nekad ću čak pristati raditi i po puno povoljnijim uvjetima, čak i besplatno, ako procijenim da mi određena suradnja gradi imidž na duge staze.

Kako svakim danom vaša virtualna zajednica raste – vidite li se u budućnosti isključivo kao influencer bez “tradicionalnog posla od 9 do 17 sati”?

Ne isključujem tu opciju, ali trenutno mi je teško zamisliti scenarij u kojem se bavim samo time. Mislim da imam puno više za ponuditi i potencijala za veće i ozbiljnije stvari od snimanja samoga sebe i stavljanja sebe u fokus. Naravno da je primamljivo kada vidiš koliko se brzo može zaraditi, ali za mene je još uvijek važniji osjećaj osobnog rasta koji dobivam kroz agencijski posao.

Možda će svi misliti da sam lud kad ovo kažem, ali ne mogu se baš zamisliti kako se i s 40 godina fotografiram i snimam za mreže u istom intenzitetu. Ali tko zna, možda ću se za deset godina lupati po glavi što sam ovako razmišljao.

Što Grigor radi kada ne radi?

Ha-ha, u tim rijetkim trenucima ja zaista ne radim ništa. Doslovno ležim i “trunem” na kauču scrollajući jer tako punim baterije. Konstantno sam okružen ljudima i u kontaktu sam s desecima ljudi na dnevnoj bazi, što me na kraju dana toliko iscrpi da samo želim biti sam sa sobom i scrollati.

