Manekenka, pjevačica i spisateljica Anđa Marić (46) već dugi niz godina se bori s multiplom sklerozom, a liječnici su joj govorili kako će ostatak života provesti u kolicima.

Dostigla veliki napredak

Uporna Anđa je svojim redovitim vježbanjem dokazala kako je sve moguće ostvariti. Dostigla je veliki napredak, posebice sada kada hoda bez štapa. Anđa je u četvrtak podijelila video u kojem je prikazala kako ide na terapije i samostalno hoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je ovo totalna pobjeda", napisala je ispod videa.

'Hodanje je kompleksna stvar'

"Moj materinji jezik je mađarski. Tekuće govorim engleski i španjolski i slovenski, a u pandemiji sam naučila portugalski, ok razumijem ga ne govorim još. Ali nikad u životu nisam mislila da će mi najteže od svega biti učenje hodanja. Kako to uzimamo olako!! Ljubomorna sam na dvogodišnjake! Istovremeno im se divim jer oni nikada ne odustaju i ako me baš pitate na koga sam se ugledala na bebe! Bebe nikad ne kažu ma to nije za mene! Bez obzira koliko puta padnu uvijek se dižu. Ugledajte se na bebe i vi ste bili bebe! Zašto smo sada tako razmaženi i cvilimo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hodanje je ekstremno kompleksna stvar ako se udubiš u nju a ako ne razmišljaš o njoj lagana je kao šamar", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Anđa se od svoje 35. godine bori s multiplom sklerozom, a vjerovala je u sebe i kada nitko drugi nije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad dobiješ tako tešku dijagnozu i prognozu svog budućeg života, nisam se htjela s tim pomiriti. Krenula sam halapljivo učiti o mozgu, tijelu, neuroplastici i epigenetici. Sada znam više nego mnogi zdravstveni radnici jer oni su fokusirani na svoj segment koji rade. Eksperti su u tome, ali ja sam najveći ekspert za mene i moje zdravlje", ispričala je Anđa ranije u HRT-ovoj emisiji "U svom filmu".

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić se već godinama bori s multiplom sklerozom i prvi put je objavila snimku sebe kako teško hoda