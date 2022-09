Kraljica Elizabeta II. cijeli je svoj život živjela s timom predanog i odanog osoblja koje ju je čuvalo. Imala je ljude koji su joj kuhali obroke, čistili njezine mnoge povijesne domove i čak joj pomagali u planiranju odjeće i odijevanju.

Ipak, njezini najbliži kažu da se nije bojala zaprljati ruke kad je to trebalo, te je često pomagala u pranju posuđa. Dickie Arbiter, koji je godinama blisko surađivao s kraljicom kao njezin tajnik za tisak, prisjetio se nezaboravnog dana kada je bio pozvan na mali privatni ručak s pokojnom kraljicom i njezinim suprugom, princom Philipom, a cijeli susret je na kraju završio tako da pere posuđe s kraljicom u sudoperu.

'Bilo je to pravo iskustvo'

Govoreći za True Royalty TV, Dickie je pričao kako je bilo upoznati kraljicu i njezinog supruga princa Philipa: "Bilo nas je samo četvero na ovom ručku: Kraljica, njezina dvorska dama, princ Philip i ja. Trajao je oko 45 minuta, s porculanskim tanjurima, srebrnim priborom za jelo i Tupperwareom kojim smo se poslužili."

"I na kraju večere, kraljica je rekla da moramo sve počistiti, i ja sam kao najmlađi za stolom to prihvatio kao znak da operem posuđe. Pa sam otišao u kuhinju i počeo prati, onda sam čuo da netko hoda iza mene i pretpostavio sam da je dvorska dama došla pružiti mi ruku u pranju posuđa. Rekao sam preko ramena, a da se nisam ni okrenuo: U redu, ja ću prati, a vi brišite krpom. Vrlo poznati glas iza mene rekao je: Ne, ja ću oprati, ti posuši!. Bila je to kraljica. Uronila ruke u deterdžent, bez rukavica, i krenula u akciju. Bilo je pravo iskustvo malo se družiti sa šefom države", dodao je Dickie.

'U njezinim očima nešto je sjajilo'

Dickie je uživao u bliskom odnosu s kraljicom tijekom svoje karijere, a od tada je govorio o nekoliko lijepih uspomena koje ga vežu za nju. Međutim, na jednom od njihovih nedavnih sastanaka, kraljica je imao prilično jake povratne informacije o svom izboru odjeće.

"Bio sam u Buckinghamskoj palači 2020. godine na vjerojatno posljednjem prijemu prije zatvaranja pandemije. Dok smo razgovarali, upravo sam se spremao otići i u njezinim je očima nešto sjajilo", ispričao je kraljičin tajnik za tisak, koji je još istaknuo da je cijelo osoblje moralo znati kako čitati kraljičin izraz lica.

"Ako su joj oči bile suzne, znao si da nešto dolazi. Ako su bile čiste, onda se ništa neće dogoditi. I dok sam odlazio, pogledala me i rekla: Vidim da još uvijek nosiš one užasne kravate. Oboje smo se nasmijali. Nisam imao apsolutno nikakav odgovor na to. Ona je imala posljednju riječ", dodao je.

