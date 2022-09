Odgoda objavljivanja omogućila bi Harryju da do kraja dovrši knjigu, s dodatnim poglavljima o bakinoj smrti. Tom Bower, čija je biografija Meghan Markle objavljena ranije ove godine, sinoć je u intervjuu za GB News rekao da je čuo da vojvoda od Sussexa "inzistira" na poštovanju izvornog datuma. "Navodno izdavači nisu previše sigurni, ali on kaže da će to biti kršenje ugovora ako ne objave. Tako mi je rečeno", istaknuo je Bower.