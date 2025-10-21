Uoči nastupa u Zagrebu Morcheeba nam otkriva: 'House je glazba za idiote'

Kad bend proslavi tri desetljeća postojanja, rijetko tko ostane autentičan i relevantan, no Morcheeba upravo to čini. Od svojih skromnih početaka sredinom 90-ih, ova britanska trojka složila je svoj specifičan zvuk na spoju trip-hopa, dub-reggae, soula i atmosferske elektronike, osvojivši publiku širom svijeta. Kroz sve promjene, povlačenja, ponovna okupljanja i eksperimentiranja, ostali su vjerni svom umjetničkom instinktu. U razgovoru koji slijedi, osnivač benda Ross Godfrey otkrio je za Net.hr kako je biti uspješan i voljen već 30 godina, od čega crpe inspiraciju za novu glazbu, ali i kako se osjećaju kad se vraćaju nastupima u Hrvatskoj - zemlji koja ih je prihvatila kao domaće.

Morcheeba postoji već oko 30 godina. Kakav je osjećaj biti uspješan toliko dugo i imati fanove koji su tu od samog početka?

Čudno je. Ponekad se osjećam kao da je sve prošlo u tren oka, a onda se sjetim nekih stvari za koje mi se čini kao da su se dogodile u nekom drugom životu. Mnogo toga smo prošli u posljednjih 30 godina, uspone i padove, ali kad sviramo stare pjesme na pozornici, uvijek se osjetimo ponovno mladima, a i publika nam da jedan veliki nalet energije.

Ove godine ste izdali album "Escape the Chaos", kako još uvijek nalazite inspiraciju za odličnu novu glazbu?

Ključ za kvalitetnu glazbu jest da ju ne forsirate. Morate ju slijediti i uhvatiti pa je taj cijeli proces zapravo najsličniji poslu fotografa divljih životinja. Ponekad sjedite danima bez ikakvih rezultata, a onda odjednom čujete tigrov rik i imate samo par sekundi da ga snimite. Inspiracija za glazbu dolazi iz vrlo širokog raspona stvari. Skyeini trekstovi su najčešće inspirirani iskustvima iz života kroz filter snova.

Kako održavate kvalitetu kroz godine i što vam je glavni izvor inspiracije?

Ako nešto ne funkcionira ili nije baš najbolje, to nikada ni ne dovršimo jer se ne mogu natjerati da to iznova i iznova slušam. Kad pišemo album, najčešće napišemo oko trideset pjesama pa izaberemo dvanaestak. Moja glavna glazbena inspiracija dolazi od mojih glazbenih heroja poput Jimija Hendrica, GZA-e i Aphex Twina, ali i filmske glazbe. Moji omiljeni skladatelji su John Barry, Lalo Schifrin, Ennio Morricone i Ry Cooder.

Postoji li neka pjesma koja je za vas posebna i koju s posebnim užitkom izvodite?

Mislim da svi volimo izvoditi pjesmu "The Sea" ("More"). Ima savršenu ravnotežu svega, zavodljive vokale, wah wah gitaru, a i publika uvijek pjeva s nama. Odrastao sam pokraj mora, i svi mi obožavamo plivati kad god stignemo, pogotovo na hrvatskoj obali!

Kako odlučujete koje ćete pjesme uvrstiti na set listu?

U zadnje vrijeme često mijenjamo set listu, jako je lijepo imati toliko mnogo albuma između kojih možemo izabrati. Inače sviramo šačicu publici omiljenih hitova, nekoliko opskurnih pjesama sa stražnje strane albuma i onda hrpu pjesama s najnovijeg albuma. Volimo se igrati s izvođenjem pa ponekad ubacimo i neki cover, znali smo svirati Cat Stevens, Bob Marley, The Rolling Stones, Neil Young, David Bowie, John Martin i Gershwin.

Imate li neke rituale ili navike prije nastupa koje vam pomažu ostati hladne glave ili možda donose sreću?

Volim spavati koliko god mogu, što nije uvijek lako u backstageu. Skye voli pjevušiti dok se sprema. Prije smo znali piti tequilu prije nastupa, ali mislim da bi nas ubilo da smo nastavili s tim!

S kojim žanrom NIKADA ne biste eksperimentirali?

Osobno ne mogu podnijeti house i većinu EDM-a. To mi se čini kao glazba napravljena za idiote bez osjećaja za ritam.

Koja je najveća promjena koja se dogodila u Morcheebinom zvuku tijekom godina?

Glas Skye je postao dosta snažniji i glasniji kako je s godinama postajala samopouzdanijom. Na početku je bila jako stidljiva i pjevala je tehnikom sličnom šaptu, ali sad baš zna zapjevati iz sveg grla kad želi. I gitara je postala malo upečatljivija.

Kad pogledate unazad, postoji li neka pjesma ili album koji biste najradije maknuli iz svoje diskografije?

Postoji pjesma na albumu "Charango" (koju neću imenovati) za koju sam uvijek imao osjećaj da je lirički preuvredljiva. Izbrisao bih albume "The Antidote" i "Head Up High" iz svoje diskografije, kad bih mogao.

Do sada ste u Hrvatskoj nastupali više od 10 puta. To je zaista zanimljivo s obzirom na to da mali broj stranih bendova ima toliko lojalnu publiku ovdje. Kako se osjećate dok nastupate u Hrvatskoj i što je, po vašem mišljenju, glavni razlog što vas ovdašnja publika toliko voli?

Hrvatska je toliko prekrasna zemlja u kojoj žive prekrasni ljudi. Imamo prijatelje ondje, poput kantautorice Irene Žilić. Ona je napisala pjesmu "The Moon" čiji smo cover izveli na albumu "Blackest Blue". Irena nam često pokazuje zagrebački noćni život, kad god imamo slobodnog vremena dok smo tu. Uvijek volimo doći u Hrvatsku, bez obzira sviramo li ili ne.

Jeste li ikad bili u Hrvatskoj nevezano za posao? Kako vam se sviđa ovdje?

Mnogo puta sam na odmoru bio u Hrvatskoj te vozio uzduž vaše obale i posjetio mnoge otoke. Moja omiljena mjesta su Split, Šibenik i Korčula. Baš sam nedavno pričao o Hrvatskoj svojoj ujni Betty pa mi je ona ispričala kad je prvi put posjetila Hrvatsku početkom 80-ih dok je još bila dijelom Jugoslavije. Bilo mi je to fascinantno, Hrvatska ima zaista bogatu povijest. To je zemlja koja će uvijek biti bliska Morcheebinom srcu.

