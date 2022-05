Kćer Kim Kardashian i Kanyea Westa, North West (8), na svom je TikToku podijelila video s raskošnog vjenčanja Kourtney Kardashian i Travisa Barkera koje se održalo u Portofinu u Italiji u srednjovjekovnom dvorcu Castello Brown, piše Daily Mail.

Video prikazuje njenu majku Kim kako pleše i pjeva sa svojom sestrom Khloe. Ako je suditi po snimci, reality zvijezda se na svadbi zabavljala kao nikada do sada.

Kim i Khloe razbacale su se po plesnom podiju uz legendarni hit skupine Sister Sledge "We Are Family" iz 1979. godine, a North je to sve fino ovjekovječila i objavila na svom TikToku. Njen video pun je zabavnih detalja.

Još nije poznato što je na to rekao njen otac, koji joj je zabranio da ima profile na društvenim mrežama jer je premala za to.

Bocelliji kao gosti iznenađenja

Podsjetimo, Kourtney i Travis prvi su se put vjenčali u Las Vegasu. Drugo vjenčanje bilo im je civilno u SAD-u, a nakon toga uslijedila je raskošna svadba u talijanskom Portofinu. Uplovljavanje u bračnu luku proslavili su u krugu brojne obitelji i prijatelja.

Mladenka je na sebi imala usku bijelu vjenčanicu s ogromnim velom s motivom Djevice Marije. Kasnije je taj motiv sačuvala i na crnoj kratkoj korzet haljini u koju se presvukla nakon prvog plesa na raskošnoj svadbi.

Slavni talijanski tenor Andrea Bocelli i njegov sin Matteo bili su gosti iznenađenja na vjenčanju, a za prvi svadbeni ples izveli su pjesmu "I Found My Love in Portofino". "Želimo im sve najbolje u zajedničkom životu i dugo sjećanje na predivne trenutke u vili L'Olivetta i dvorcu Brown", kazali su.