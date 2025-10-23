Unatoč predrasudama zbog 42 godine razlike, Miro Ungar proslavio 17. godišnjicu braka sa Sarom

Legendarni pjevač Miro Ungar (88) i njegova supruga Sara (46), koja je od njega mlađa 42 godine, u srijedu su proslavili 25 godina poznanstva i 17 godina braka. Unatoč velikoj dobnoj razlici, njihova veza nikada nije bila stvar matematike, već dubokog međusobnog poštovanja, razumijevanja i zajedničkog humora. "Ljudi su mislili da naš odnos neće potrajati, ali dokazali smo suprotno", rekao je Ungar.

Poseban jubilej i sjećanja na vjenčanje

Proslava je održana u jednom zagrebačkom restoranu, gdje je Miro, kao pravi džentlmen, Saru počastio cvijećem, a najavio je i mogući nakit, kao dodatni poklon. Njihovo vjenčanje na Havajima 2008. godine ostalo je u posebnom sjećanju: "Naši Havaji, Honolulu, tamo smo se vjenčali. Već 17 godina smo bračni par, a zajedno smo već četvrt stoljeća," prisjeća se pjevač za 24sata.

Početak njihove priče u Istri

Podsjećamo, njihova ljubavna priča započela je 2000. godine u Istri, kada je Miro imao 63, a Sara tek 21 godinu. Ungar je istaknuo da su svi njegovi brakovi bili dugi i pozitivni, ali da ova veza ruši rekorde: "S Sarom sam pronašao mir i vjerovao sam od prvog trenutka da će ova ljubav trajati."

Zajednički svjetonazor i vitalnost

Miro naglašava kako ih povezuje sličan pogled na svijet, kao i Sarina široka kultura: "Sara je studirala povijest umjetnosti i imamo o čemu razgovarati. To je zaista važno." Vitalnost i energiju pripisuje sportu te genima: "Cijeli život sam aktivan, bio sam vaterpolist i skijaš, a moja majka živjela je 97 godina."

Sara kao velika podrška

Također, Sara mu je i velika podrška u svakodnevnom radu, posebice u organizaciji njegovih Cabare showova. "Ona je logistički jača od mene, sve zna na internetu i drži stvari pod kontrolom. Puno mi znači i drži me," zaključio je Ungar.

