Umro je istaknuti vinar Alen Bibić, njegovi kolege za Net.hr: 'Svi smo dolazili k njemu po savjete'

U 54. godini preminuo je Alen Bibić, istaknuti hrvatski vinar i vlasnik poznate vinarije Bibich, koji je ostavio dubok trag u suvremenoj domaćoj vinskoj, ali i gastronomskoj sceni, potvrđeno nam je iz nekoliko izvora.

Rođen u Plastovu pokraj Skradina, Bibić je po struci bio profesor hrvatskog jezika i književnosti, no život ga je odveo u vinarstvo, kojem se u potpunosti posvetio. Nakon Domovinskog rata, zajedno sa suprugom Vesnom, obnovio je devastirano imanje i iz ničega izgradio jednu od najcjenjenijih vinskih priča u Hrvatskoj. Posebno je zaslužan za afirmaciju autohtonih sorti skradinskog kraja. Sortu debit, koja je nekoć bila podcijenjena, pretvorio je u zaštitni znak svoje vinarije i dokazao da može davati vina svjetske kvalitete. Uz debit, radio je i s lokalnim crnim sortama poput plavine, babića i lasine, ali i s internacionalnim sortama.

U proizvodnji oslanjao se na prirodne procese, minimalne intervencije i tradicionalne metode, stvarajući vina snažnog karaktera i osobnog pečata. Međunarodni proboj ostvario je sredinom 2000-ih, kada su njegova vina pronašla put do zahtjevnih tržišta, posebno u SAD-u. Širu svjetsku pažnju dodatno je privukao 2012. godine gostovanjem u emisiji “No Reservations” američkog chefa Anthonyja Bourdaina.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mnogima drag prijatelj

Alen Bibić bio je voljen unutar hrvatske eno-gastro scene, a brojni cijenjeni chefovi i vlasnici prestižnih restorana odlazili su upravo njemu po savjete u vezi poslovanja, na zajednička druženja u inozemstvo gdje su posjećivali vrhunske restorane i uspoređivali iskustva s Hrvatskom, te ga poznanici i prijatelji opisuju kao divnog prijatelja.

Za Net.hr, vlasnik i chef konobe Boba Vjeko Bašić, o Bibiću je rekao samo najljepše riječi. "Bio nam je drag prijatelj, kolega i profesionalac. Svi smo dolazili k njemu kad bismo trebali savjete oko poslovanja, nas nekoliko chefova išlo bi s njime u vrsne restorane izvan Hrvatske pa bismo uspoređivali kako je tamo, a kako je u Hrvatskoj...", kazao nam je Bašić

Kolege i prijatelji potreseni

Bibićev kolega i dobar prijatelj, chef i vlasnik restorana Boškinac, Boris Šuljić Boškinac utučen je nakon što je primio vijest te u trenutku nije mogao kazati više o njihovu dugogodišnjem prijateljstvu.

Rudolf Rudi Štefan, vlasnik i chef šibenskog restorana Pelegrini kazao nam je da je Bibić njegov obiteljski prijatelj i da je shrvan nakon što je saznao tužnu vijest.

"Oprostite, ali ja to još nisam prihvatio, niti želim prihvatiti... Bio je izuzetno topao čovjek...", rekao je Štefan u telefonskom razgovoru.