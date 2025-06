Preminuo glumac iz Scarface-a i serije Ozark: Napustio nas je Harris Yulin

Glumac Harris Yulin, najpoznatiji po svojoj ulozi u filmu Scarface te seriji Ozark, preminuo je u 89. godini života. Kako navodi portal Deadline, vijest o njegovoj smrti potvrdili su članovi obitelji i njegov menadžer. Yulin je preminuo 10. lipnja u New Yorku, a uzrok smrti bio je srčani zastoj.

Foto: Mpnc

Rođen u Los Angelesu, Yulin je iza sebe ostavio bogatu glumačku karijeru, a publika ga pamti po ulogama u kultnim filmovima kao što su Scarface, Ghostbusters II, Training Day, Rush Hour 2, The Hurricane, Bean, Multiplicity, Final Analysis, Night Moves i Clear and Present Danger.

Osim na velikom ekranu, Yulin je bio cijenjen i u kazališnim krugovima. Na Broadwayu je glumio u predstavama poput Hedda Gabler, The Price i Dnevnik Ane Frank, a okušao se i kao redatelj. Njegov redateljski rad na predstavi The Trip to Bountiful donio mu je nagradu Lucille Lortel.

Na televiziji je ostvario brojne zapažene nastupe u serijama kao što su Cagney and Lacey, Little House on the Prairie, Entourage, Buffy – ubojica vampira, Zvjezdane staze: Deep Space Nine, Dosjei X, Billions i And Just Like That. Posebno je ostao zapamćen po ulozi u seriji Ozark, gdje se pojavio u 12 epizoda, a za gostujuću ulogu u Frasieru bio je nominiran za nagradu Emmy.

https://www.youtube.com/watch?v=vHqxv4B-ypQ

Do samog kraja ostao je profesionalno angažiran i spremao se za ulogu u seriji American Classic, uz Kevina Klinea (77) i Lauru Linney (61). Redatelj projekta, Michael Hoffman (68), koji je s Yulinom već surađivao na filmu Game 6, oprostio se od njega emotivnim riječima.

„Harris Yulin bio je jedan od najposebnijih umjetnika koje sam imao čast upoznati. Njegov rad krasila je iznimna preciznost i duboka emocionalna iskrenost. Bio je jednako izuzetan i kao čovjek – skroman, velikodušan i pun poštovanja. Njegov duh ostat će trajno prisutan u našoj seriji'', rekao je.

