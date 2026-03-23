Umrla legendarna glumica iz filma Superman: 'Svijet je bez nje manje lijep'

Valerie Perrine (82), američka glumica nominirana za Oscara za ulogu u biografskom filmu „Lenny“ i široj publici poznata kao gospođica Teschmacher u filmu „Superman“, preminula je u danas u Beverly Hillsu, piše Variety. Glumica se godinama borila s Parkinsonovom bolešću, a vijest o njezinoj smrti objavila je prijateljica Stacey Souther na Facebooku.

Poruka prijateljice i posljednja želja

„S dubokom tugom javljam da nas je Valerie napustila. S Parkinsonovom bolešću nosila se s nevjerojatnom hrabrošću i dostojanstvom. Svijet je bez nje manje lijep“, napisala je Souther, uz poveznicu na GoFundMe kampanju za pokrivanje troškova sprovoda. Perrine je željela biti pokopana na groblju Forest Lawn, a nakon dugotrajne borbe s bolešću financijski je bila iscrpljena.

Karijera koja je obilježila Hollywood

Valerie Perrine rođena je u Galvestonu u Teksasu. Prije glumačke karijere radila je kao plesačica u Las Vegasu, a u filmski svijet ušla je 1972. debitirajući u adaptaciji romana Kurta Vonneguta „Klaonica pet“. Prava probojna uloga bila je ona Honey Bruce u filmu „Lenny“ (1974.) uz Dustina Hoffmana, za koju je nominirana za Oscara.

Najveću popularnost stekla je ulogom Eve Teschmacher, pomoćnice i djevojke negativca Lexa Luthora, u filmovima „Superman“ (1978.) i „Superman II“. U jednoj od zapaženih scena spašava Supermana od sigurne smrti uzrokovane kriptonitom.

Ekscentrični i hrabri potezi

Perrine je poznata i po kontroverznim nastupima: bila je prva glumica koja se namjerno pojavila gola na američkoj televiziji 1973. u emisiji „Steambath“. Također se pojavila na naslovnicama Playboya 1972. i 1981. godine.

Nakon uspjeha s „Lennyjem“ i „Supermanom“ glumila je u niz filmova, uključujući „W.C. Fields and Me“ (1976.), „The Electric Horseman“ (1979.) i „Can't Stop the Music“ (1980.). Tijekom 1980-ih i 1990-ih ostvarila je televizijske uloge, a posljednji nastup imala je u filmu „Silver Skies“ 2014.

