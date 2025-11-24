Umrla je Ljiljana Jorgovanović, novinarka i autorica poznatih domaćih i regionalnih hitova

U nedjelju, u 66. godini umrla je Ljiljana Jorgovanović. Bila je jedna od najznačajnijih i najtraženijih tekstopisateljica na prostoru bivše Jugoslavije i autorica niza pjesama koje su obilježile zadnjih tridesetak godina regionalne glazbene scene. Karijeru je započela radeći s pop, rock i novovalnim izvođačima, a kasnije se snažno okrenula folku i pop-folku, gdje je postigla najveću prepoznatljivost. Uz to, bila je vrsna novinarka i reporterka, navodi Blic.rs.

Napisala regionalne hitove

Pisala je ili potpisivala tekstove za najveće zvijezde: Zdravka Čolića (Noć mi te duguje), Cecu (hitovi poput Lepi grome moj, Gore od ljubavi, Rasulo i brojni drugi), Džeja (Slavija), Anu Nikolić (Romale Romali, Đavo), Aca Lukasa (Alo budalo), Željka Joksimovića (Vatra, Gadura), ali i za brojne druge izvođače iz Srbije, Hrvatske, BiH i šire regije.

Najvažnija djela

Posebno važan trenutak u njezinoj karijeri je i sudjelovanje na Euroviziji. Naime, Ljiljana je bila koautorica teksta pjesme Synonym ili Nije ljubav stvar Željka Joksimovića koji je predstavljao Srbiju na Eurosongu 2012. godine. Istodobno, ostavila je snažan trag i u hrvatskoj pop glazbi, primjerice kroz suradnju sa Severinom na albumu Zdravo Marijo, gdje je zajedno s Marinom Tucaković potpisala većinu tekstova, uključujući veliki hit Tridesete.

