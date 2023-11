U srijedu je umrla glumica Frances Sternhagen koja je utjelovila lik zloglasne svekrve Bunny MacDougal, jedne od glavnih glumica Charlote York. Umrla je u 93. godini života, a obitelj je sa žaljenjem tu informaciju potvrdila u srijedu: "Pamtit ćemo je po njezinoj ljubavi i njezinom životu", prenosi DailyMail.

Opaka svekrva koja se Charlote trudila zagorčati život, u seriji se pojavljivala u razdoblju od 2000. do 2002. godine.

Imala je tip uloga u kojima je uživala

Frances tvrdi kao uživa u takvim ulogama iz razloga što poznaje takav tip osobe, a ujedno i smatra kako joj takav lik stoji. "Moram reći da je zabavno glumiti te snobovske starije dame. Uvijek je zabavnije biti odvratan", rekla je za Los Angeles Times 2002. godine.

Međutim, ovo nije bila njezina jedina uloga. Pojavljivala se u mnogo serija i predstava, a jedna od njezinih najznačajnijih bila je ona u seriji "Cheers" gdje je glumila majku jednog od gostiju lokala za koju se smatralo da mu svakoga dana priprema izrazito lošu hranu.

Velik broj nagrada

Za obje uloge osvojila je nagradu Emmy, ali glumica je također osvojila i dvije nagrade Tony za najbolju sporednu glumicu 1974. za originalnu brodvejsku produkciju 'Good Doctora'.

S pokojnim suprugom ima šestero djece

U broadwayskoj produkciji, Thieves' Carnival at the Cherry Lane, upoznala je svog budućeg supruga Thomasa A. Carlina s kojim ima šestero djece. Naime, njih su se dvoje vjenčali godinu dana nakon predstave i bili su zajedno sve do njegove smrti 1991. godine.

Sredinom siječnja bit će održana proslava u čast njezine karijere i njezina postojanja.

