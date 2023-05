Kanadski mediji CTV i CBC citirali su glasnogovornicu obitelji Victoriju Lord koja je potvrdila njegovu smrt. Uzrok nije odmah bio poznat.

Lightfoot, koji je bio poznat po sjetnim tekstovima i pjevnim skladbama, osvojio je 17 nagrada "Juno", što je kanadski ekvivalent "Grammyja", za koji je pak bio nominiran pet puta.

Vrhunac slave dosegao je 70-ih pjesmama objavljenima na albumima "Sundown", "Summertime Dream" i "Dream Street Rose" na kojima je s folk gitare prešao na rock i pop zvuk.

Njegova pjesma "If You Could Read My Mind" prerađena je nekoliko puta. Poslušajte kako zvuči novija obrada pjesme:

Brojne vjerne pratioce u Kanadi i SAD-u osvajao je putem čestih i dugačkih turneja.

Katalog njegovih skladbi premašuje 200 pjesama, od kojih su mnoge obradili glazbenici poput Boba Dylana, Elvisa Presleyja, Barbre Streisand i Richieja Havensa. Njegove pjesme "For Lovin' Me" i "Early Morning Rain" proslavio je folk trio Peter, Paul & Mary.

Lightfoot se u pokretu folk glazbe prometnuo sredinom 60-ih pjesmama kao što su "Canadian Railroad Trilogy" i "Pussywillows, Cat-Tails". Tijekom 70-ih počeo je svirati električnu gitaru i napisao pop balade "Beautiful" i "I'm Not Supposed to Care".

Njegova epska pjesma iz 1976. "The Wreck of the Edmund Fitzgerald" o pogibiji 29 pomoraca u potonuću teretnjaka u Gornjem jezeru, u kojoj kombinira težak tekst o posljednjim satima njihovog života i uzvišenu melodiju, jedna je od njegovih najomiljenijih pjesama.

Top-ljestvice osvojio je i hitovima kao što su "Carefree Highway", baladom o propasti braka "If You Could Read My Mind" koja je postala njegov prvi veliki međunarodni hit, te dvjema pjesmama, "Sundown" i "Rainy Day People", koje su navodno nadahnute njegovim nestabilnim odnosom s pratećom vokalisticom i "rock groupie" Cathy Smith.

Osim što je pisao tekstove i glazbu, Lightfoot je pjevao toplim tenorom stvorenim za balade, iako mu je glas slabio tijekom godina, te je bio poznat po svojoj jasnoj vokalnoj artikulaciji.