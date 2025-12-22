Umrla bivša supruga Chucka Norrisa, glumac emotivno poručio: 'Te godine značile su mi sve'

Američka javnost oprostila se od Dianne Holechek, prve supruge legendarnog glumca i majstora borilačkih vještina Chucka Norrisa (85). Holechek je preminula u 84. godini života, mirno u svom domu u Teksasu, nakon duge borbe s demencijom. Tužnu vijest u nedjelju je za TMZ potvrdio njezin sin, glumac Mike Norris.

Mike Norris nije skrivao tugu zbog gubitka majke, ali je istaknuo i olakšanje što je njezina patnja završila. "Zahvalni smo što više ne pati. Bila je najbolja mama. Bili smo tako sretni što smo je imali", rekao je.

Od smrti bivše supruge oprostio se i Chuck Norris, koji je s Dianne, unatoč razvodu, ostao u bliskim i prijateljskim odnosima.

"Duboko sam ožalošćen njezinim odlaskom. Nakon 30 godina braka uspjeli smo pronaći način da ostanemo bliski prijatelji, a te godine prijateljstva značile su mi sve na svijetu", napisao je Norris u emotivnoj objavi na Facebooku.

Dodao je kako će zauvijek pamtiti njezinu dobrotu, inteligenciju i predanost obitelji.

"Bila je brižna i posvećena majka našim sinovima, Mikeu i Ericu, koji su uvijek bili njezin najveći ponos. Čak i kad su naši životi krenuli različitim smjerovima, nastavili smo duboko brinuti jedno o drugome", poručio je glumac.

Ljubav još iz školskih dana

Dianne Holechek i Chuck Norris upoznali su se krajem 1950-ih dok su pohađali srednju školu North High u kalifornijskom Torranceu. Vjenčali su se 1958. godine – on je tada imao 18, a ona samo 17 godina. U braku su dobili dva sina, Mikea i Erica, koji je kasnije postao NASCAR vozač.

Njihov brak prošao je kroz teška razdoblja, osobito 1963. godine, kada je tijekom Norrisove službe u američkim zračnim snagama došlo do izvanbračne afere iz koje je rođena kći Dina. Iako je Chuck gradio veliku holivudsku karijeru, Dianne se rijetko eksponirala u javnosti te je uglavnom vodila povučen život.

Život nakon razvoda

Par se razišao 1988. godine, a razvod je finaliziran godinu dana kasnije, nakon tri desetljeća braka. Chuck Norris se 1998. ponovno oženio manekenkom Genom O’Kelley, s kojom ima blizance, dok nije poznato je li se Dianne ikada ponovno udavala.

Dianne Holechek iza sebe je ostavila dva sina i sedmero unučadi, a obitelj i prijatelji pamtit će je kao toplu, snažnu i iznimno posvećenu majku, koja je i nakon razvoda ostala važan dio života Chucka Norrisa.

