Kako kaže, davno se pomirila s činjenicom da ne može biti savršena: "Pomirila sam se s činjenicom da nisam savršena, ali prije nisam bila takva. Mrzim svoje ruke jer su naborane i grube. Ali živjela sam svoj život i promijenila toliko pelena s ovim rukama, grlila sam svoje bebe s ovim rukama, tako da mi je to sasvim OK. Naravno, to ne znači da neću težiti savršenstvu u budućnosti, ali dođete do točke gdje kažete: 'U redu, moje zdravlje je važnije od bilo čega drugoga'".